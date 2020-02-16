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    Лідер збірної України з біатлону може пропустити наступну гонку

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    Підручний піймав рецидив травми - Лідер збірної України з біатлону може пропустити наступну гонку
    Підручний піймав рецидив травми

    Дмитро Підручний має проблеми зі спиною

    Одразу після завершення гонки переслідування на Чемпіонаті світу з біатлону 2020 тренер української збірної Юрай Санітра в ефірі UA:Перший повідомив, Підручний може пропустити наступну гонку.

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    «Уже зараз знаю, що Підручний Не буде бігти індивідуальну гонку (19 лютого - ред.)», - повідомив тренер.

    Пізніше сам Підручний підтвердив, що його підводить спина, але пообіцяв, що докладе максимальних зусиль, щоб вийти на старт:

    «На початку сезону були проблеми, але ми залікували спину і забули. Проблеми почалися в Поклюці - високогір'ї, не вистачає кисню, організм окисляється, а спина, як слабке місце, перша приймає удар на себе. Зроблю все можливе, щоб стартувати в індивідуальній гонці, пізніше приймемо остаточне рішення».

    Сподіваємось, що з лідером збірної буде все добре й він не буде ризикувати собою, оскільки крім індивідуальної гонки на нього покладені великі надії в естафеті.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Дмитро Підручний Юрай Санітра
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