Лідер збірної України з біатлону може пропустити наступну гонку



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Підручний піймав рецидив травми

Дмитро Підручний має проблеми зі спиною

Одразу після завершення гонки переслідування на Чемпіонаті світу з біатлону 2020 тренер української збірної Юрай Санітра в ефірі UA:Перший повідомив, Підручний може пропустити наступну гонку.

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«Уже зараз знаю, що Підручний Не буде бігти індивідуальну гонку (19 лютого - ред.)», - повідомив тренер.

Пізніше сам Підручний підтвердив, що його підводить спина, але пообіцяв, що докладе максимальних зусиль, щоб вийти на старт:

«На початку сезону були проблеми, але ми залікували спину і забули. Проблеми почалися в Поклюці - високогір'ї, не вистачає кисню, організм окисляється, а спина, як слабке місце, перша приймає удар на себе. Зроблю все можливе, щоб стартувати в індивідуальній гонці, пізніше приймемо остаточне рішення».

Сподіваємось, що з лідером збірної буде все добре й він не буде ризикувати собою, оскільки крім індивідуальної гонки на нього покладені великі надії в естафеті.

Джерело: biathlon.com.ua