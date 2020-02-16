Чемпіонат світу 2020 з біатлону: Француз Жаклен «з'їв» російського допінгіста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Француз святкує

Скандальний росіянин нарешті не влучив

Неділя, 16 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону присвячена гонкам переслідування.

Після перемоги італійки Доротеї Вірер другими на сніг Антхольц-Антерсельви вийшли чоловіки. Попереду були чотири вогневих рубежі та 12,5 кілометрів альпійських снігів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Останнім пострілом Дмитро Підручний позбавив себе медалі чемпіонату світу

Позиції українських біатлоністів на старті гонки переслідування були наступні:

10. Дмитро Підручний - +0:56

25. Артем Прима - +1:26

42. Сергій Семенов - +2:00

60. Антон Дудченко - +2:40

Першим стартував росіянин Алєксандр Лоґінов, якимось дивом допущений до змагань - його сенсаційна перемога у спринті викликала чимало запитань та дала підстави припустити, що у державі-окупанті придумали, як обдурити допінгові служби.

Підручний на першій стрільбі заробив два штрафних кола, а Артем Прима відстрілявся точно та з відставанням +1:21,9 від лідера й став 12-м. Одразу відвалився один з фаворитів - француз Кантен Фійон Майє - закрив лише одну мішень з п’яти. Лоґінов дав 100-відсоткову влучність. Головним його переслідувачем став Мартен Фуркад.

На другій стрільбі росіянин знову показав ідеальну влучність - Фуркад трохи забарився, але теж закрив усі мішені - відставання +10,2. Третім йшов Емільєн Жаклен. Прима не влучив одного разу, Дмитро Підручний закрив усі мішені та став 16-м. У Семенова і Дудченка - по одному промаху та 0 шансів на медалі.

Третя стрільба та перша з положення стоячи - Лоґінов та Жаклен влучили п'ять з п'яти (відставання другого склало 12,5 секунд), Фуркад заробив одне штрафне коло. Так третім став Йоганнес Бьо. Підручний не влучив двічі (став 27-м), Прима - лише раз (23-й результат).

На останньому вогневому рубежі скандальний росіянин вперше на чемпіонаті світу промахнувся та отримав штрафне коло. Жаклен закрив усі мішені та вийшов у лідери, а Фуркад не влучив раз та полетів рвати росіянина ходом. На друге місце вийшов Йоганнес Бьо.

Так і фінішували: перший - Жаклен, другий - Бьо-молодший. Третім доїхав Лоґінов, четвертим фінішував Фуркад.

Артем Прима - 24-й, Підручний завершив гонку 30-м (3:22), Семенов - 41-й, Дудченко став останнім.

Гонка переслідування - Антхольц - Чоловіки - 16.02.2020

1. Емільєн Жаклен (Франція) - (0+0+0+0) 31:15,2

2. Йоганнес Бьо (Норвегія) - (1+1+0+0) +0,4

3. Алєксандр Лоґінов (РФ) - (0+0+0+1) +23,9

...

24. Артем Прима (Україна) - (0+1+1+1) +2:58,7

30. Дмитро Підручний (Україна) -(2+0+2+1) +3:22,6

41. Сергій Семенов (Україна) - (1+1+1+1) +3:55,4

60. Антон Дудченко (Україна) - (1+1+0+2) +6:26,7

Читайте також: Ставка на естафети й Підручного. Розклади на чемпіонат світу з біатлону від світового призера-2011 Сергія Седнєва

Кількома годинами раніше відбулася жіноча гонка переслідування. В ній перемогла місцева спортсменка Доротея Вірер, а найкращий результат серед українок показала Олеана Підгрушна, яка фінішувала 13-ю.

Джерело: Главком СПОРТ