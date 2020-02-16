  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Селезньов підтвердив статус «годувальника»

    • Розсилка
    Селезньов нарешті знайшов свій клуб - Селезньов підтвердив статус «годувальника»
    Селезньов нарешті знайшов свій клуб

    Євген Селезньов має шанс підвищитись у класі

    Неділя, 16 лютого, стала визначним днем у житті українського та світового спорту - голом розродився ідеолог футбольного заробітчанства та автор фрази-пояснення «про годування родини» Євген Селезньов.

    Знаменна подія сталася на 37 хвилині матчу першої ліги Чемпіонату Туреччини - а саме там грає нині ексгравець збірної України - між «Бурсаспором» та «Адана Демірспором».

    Свій гол Селезньов забив з пенальті. Цей гол зробив рахунок 2:0 на користь команди українця, а сам матч завершився перемогою «Бурсаспора» 2:1.

    Дивіться як Селезньов забиває гол у ворота «Адана Демірспору»

    Для непринципового українця це взяття воріт стало сьомим у поточному розіграші чемпіонату. Екснападник «Шахтаря» і «Дніпра» провів на полі 79 хвилин.

    Після цієї перемоги «Бурсаспор» піднявся на друге місце в турнірній таблиці, яке гарантує вихід у Суперлігу. Щоправда, вже завтра команду Селезньова може потіснити «Ерзурум», який зіграє свій матч 22 туру проти «Аданаспора».

    Джерело: Український футбол

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Селезньов спорт поза політикою
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ