Селезньов підтвердив статус «годувальника»



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Селезньов нарешті знайшов свій клуб

Євген Селезньов має шанс підвищитись у класі

Неділя, 16 лютого, стала визначним днем у житті українського та світового спорту - голом розродився ідеолог футбольного заробітчанства та автор фрази-пояснення «про годування родини» Євген Селезньов.

Знаменна подія сталася на 37 хвилині матчу першої ліги Чемпіонату Туреччини - а саме там грає нині ексгравець збірної України - між «Бурсаспором» та «Адана Демірспором».

Свій гол Селезньов забив з пенальті. Цей гол зробив рахунок 2:0 на користь команди українця, а сам матч завершився перемогою «Бурсаспора» 2:1.

Дивіться як Селезньов забиває гол у ворота «Адана Демірспору»

Для непринципового українця це взяття воріт стало сьомим у поточному розіграші чемпіонату. Екснападник «Шахтаря» і «Дніпра» провів на полі 79 хвилин.

Після цієї перемоги «Бурсаспор» піднявся на друге місце в турнірній таблиці, яке гарантує вихід у Суперлігу. Щоправда, вже завтра команду Селезньова може потіснити «Ерзурум», який зіграє свій матч 22 туру проти «Аданаспора».

Джерело: Український футбол