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Британія вигадала, як оптимізувати лікування пацієнтів з онкологією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Британія вигадала, як оптимізувати лікування пацієнтів з онкологією
Британська служба охорони здоров’я першою в Європі запропонувала пацієнтам ін'єкційну форму протиракового препарату
фото з відкритих джерел

Пацієнти, які проходять лікування від раку, зможуть заощадити понад рік часу

Національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Вперше в Європі служба охорони здоров’я запропонувала пацієнтам ін’єкційну форму імунотерапевтичного препарату ніволумаб. Ін'єкція займає від трьох до п'яти хвилин і підходить для лікування 15 різних видів раку, включаючи рак легенів, кишківника, нирок, сечового міхура, стравоходу, шкіри, а також рак голови та шиї.

Агентство з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами схвалило ін'єкційний ніволумаб, відомий під назвою Opdivo, як альтернативу введенню препарату через крапельницю, що може зайняти до години. Для пацієнтів, які потребують лікування раз на два тижні або щомісяця, цей крок дозволить заощадити понад рік часу.

Клінічний директор Національної служби охорони Англії з питань раку професор Пітер Джонсон сказав, що економія часу «дозволить командам лікувати ще більше пацієнтів» і вивільнить лікарняні потужності. Так, близько 1200 пацієнтів на місяць можуть отримати користь від переходу на ін'єкцію. Ін'єкції коштуватимуть не дорожче, ніж внутрішньовенні інфузії.

Ніволумаб допомагає імунній системі боротися з раком, блокуючи сигнали від пухлинних клітин, які заважають імунній системі атакувати їх. Він зв'язується з білком PD-1 (програмована клітинна загибель) на Т-клітинах, типі імунних клітин. Це блокує ракові клітини від вимкнення Т-клітин, дозволяючи імунній системі виявляти і знищувати ракові клітини.

Нагадаємо, експрезиденту США Джо Байдену медики діагностували рак простати з метастазами в кістки. «Минулого тижня президент Джо Байден пройшов обстеження після того, як у нього з’явилися симптоми при сечовипусканні. Було виявлено вузол у передміхуровій залозі. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з оцінкою 9 балів за шкалою Глісона (група 5), з метастазами в кісткову тканину», – йдеться у повідомленні.

Попри серйозність діагнозу, лікарі зазначають, що рак є гормонозалежним, що відкриває можливості для ефективного лікування. Байден та його родина наразі консультуються з лікарями щодо найкращих варіантів терапії.

До слова, президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. «Ми з Меланією засмучені нещодавнім медичним діагнозом Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші побажання Джилл і його сім'ї та бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання», – написав він.

Окрім цього колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс і державний секретар США Марко Рубіо підтримали Байдена після новини про тяжкий діагноз.

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Теги: рак онкологія Велика Британія методи лікування

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