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Китайські вчені знайшли революційний спосіб продовжити життя онкохворих

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китайські вчені знайшли революційний спосіб продовжити життя онкохворих
CAR-T-терапія вже довела свою ефективність проти раку крові та інших видів раку
фото із відкритих джерел

У Китаї продовжили життя онкохворим майже вдвічі за допомогою нової терапії

Китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Як повідомляє «Главком», дослідження опубліковано в науковому журналі The Lancet.

Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

Згідно з першим у світі рандомізованим дослідженням, пацієнти із запущеними формами раку шлунка та шлунково-стравохідної сполуки (ГЕП), які отримували цю терапію, жили в середньому на 40% довше порівняно з тими, хто проходив стандартне лікування.

Ті, хто отримував CAR-T-терапію, прожили в середньому 7,9 місяця проти 5,5 місяця при стандартному лікуванні. Крім того, у них спостерігалася триваліша ремісія – 3,3 місяці проти 1,8 місяця.

CAR-T-терапія вже довела свою ефективність проти раку крові, але тепер вчені підтвердили її потенціал у боротьбі з солідними пухлинами, які становлять близько 90% усіх випадків раку, включаючи рак молочної залози, легень та підшлункової залози.

Інший експеримент показав, що CAR-T-клітини можуть бути ефективними проти гліобластоми – агресивної пухлини головного мозку. Попередні дані свідчать про скорочення розмірів пухлини та збільшення виживання пацієнтів.

За словами експертів, CAR-T-терапія може кардинально змінити підхід до лікування онкологічних захворювань, пропонуючи надію пацієнтам із раніше невиліковними формами раку.

Нагадаємо, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції.

Нагадаємо, експрезиденту США Джо Байдену медики діагностували рак простати з метастазами в кістки. 

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Теги: вчені Китай рак онкологія

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