Китайські вчені знайшли революційний спосіб продовжити життя онкохворих

CAR-T-терапія вже довела свою ефективність проти раку крові та інших видів раку

У Китаї продовжили життя онкохворим майже вдвічі за допомогою нової терапії

Китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Як повідомляє «Главком», дослідження опубліковано в науковому журналі The Lancet.

Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

Згідно з першим у світі рандомізованим дослідженням, пацієнти із запущеними формами раку шлунка та шлунково-стравохідної сполуки (ГЕП), які отримували цю терапію, жили в середньому на 40% довше порівняно з тими, хто проходив стандартне лікування.

Ті, хто отримував CAR-T-терапію, прожили в середньому 7,9 місяця проти 5,5 місяця при стандартному лікуванні. Крім того, у них спостерігалася триваліша ремісія – 3,3 місяці проти 1,8 місяця.

CAR-T-терапія вже довела свою ефективність проти раку крові, але тепер вчені підтвердили її потенціал у боротьбі з солідними пухлинами, які становлять близько 90% усіх випадків раку, включаючи рак молочної залози, легень та підшлункової залози.

Інший експеримент показав, що CAR-T-клітини можуть бути ефективними проти гліобластоми – агресивної пухлини головного мозку. Попередні дані свідчать про скорочення розмірів пухлини та збільшення виживання пацієнтів.

За словами експертів, CAR-T-терапія може кардинально змінити підхід до лікування онкологічних захворювань, пропонуючи надію пацієнтам із раніше невиліковними формами раку.

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