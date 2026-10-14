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Директор ФБР прибув до Росії вперше за 13 років

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Директор ФБР прибув до Росії вперше за 13 років
Директор ФБР Кеш Патель прибув до Москви для переговорів із представниками російських спецслужб
фото: ЕРА

Кеш Патель запланував зустрічі з представниками ФСБ одразу у двох російських містах

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель, за повідомленням MS NOW, прибув до Росії з дводенним візитом для проведення зустрічей із представниками російських спецслужб. Поїздку називають першою за останні 13 років для керівника ФБР. Водночас офіційну мету переговорів американська сторона публічно не пояснила. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MS NOW.

За інформацією медіа, візит передбачає зустрічі з представниками Федеральної служби безпеки Росії в Москві та Санкт-Петербурзі. Переговори заплановані на два дні, однак їхній порядок денний залишається невідомим.

Білий дім та американські спецслужби не оприлюднили подробиць поїздки. Зокрема, відсутня офіційна інформація про те, з ким саме має зустрітися Патель, які питання сторони планують обговорити та чи передбачають переговори досягнення конкретних домовленостей.

Через відсутність офіційних пояснень, американські ЗМІ висловили кілька припущень щодо мети поїздки американського посадовця.

Одна з версій передбачає обговорення питань безпеки, які традиційно можуть належати до сфери контактів між спецслужбами різних держав. Зокрема, йдеться про можливу взаємодію в окремих правоохоронних питаннях та обмін ув'язненими.

Інше припущення стосується можливих неофіційних переговорів між представниками адміністрації президента США Дональда Трампа та російською владою. 

Також серед варіантів згадується можливий пошук російської інформації компрометувального характеру щодо представників Демократичної партії США.

Нагадаємо, наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів зустрічі з представниками російських спецслужб. За даними американських медіа, під час поїздки він порушував питання можливого відновлення переговорів між Росією та Україною.

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Теги: росія США ФБР переговори

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