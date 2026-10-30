Президент Казахстану нагадав про тюркське коріння російської мови та звернувся до Путіна
Касим-Жомарт Токаєв запропонував залучити Росію до Організації тюркських держав
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував Росії долучитися до Організації тюркських держав у форматі «ОТД+» або брати участь у її діяльності як спостерігач. Він аргументував цю ініціативу історичними зв’язками Росії з тюркським світом, зокрема присутністю на її території багатьох тюркських народів і значним впливом тюркських мов на російську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Казахстану.
За словами казахстанського лідера, Росія протягом століть підтримує тісні зв’язки з тюркським світом, а на її території історично проживають представники багатьох тюркських народів. «Немало слів у російській мові мають тюркське походження», – зазначив Токаєв.
Він також згадав про російський проєкт «Алтай – колиска тюркської цивілізації», який підтримує Казахстан. На думку президента, залучення Росії до діяльності Організації тюркських держав було б корисним для всіх її учасників.
«Було б правильним і справедливим рішенням позитивно поставитися до наміру Росії та запропонувати їй приєднатися до цього формату або брати участь у діяльності ОТД як спостерігачу», – сказав Токаєв.
Варто нагадати, що раніше експорт зерна з Казахстану до Європейського Союзу опинився під загрозою через проблеми з транзитом через Росію. Російська залізниця відхилила заявки казахстанських експортерів на жовтневі перевезення до портів Естонії, посилаючись на нестачу пропускної спроможності.
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