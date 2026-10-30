Президент Казахстану нагадав про тюркське коріння російської мови та звернувся до Путіна

Касим-Жомарт Токаєв запропонував залучити Росію до Організації тюркських держав

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував Росії долучитися до Організації тюркських держав у форматі «ОТД+» або брати участь у її діяльності як спостерігач. Він аргументував цю ініціативу історичними зв’язками Росії з тюркським світом, зокрема присутністю на її території багатьох тюркських народів і значним впливом тюркських мов на російську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Казахстану.

За словами казахстанського лідера, Росія протягом століть підтримує тісні зв’язки з тюркським світом, а на її території історично проживають представники багатьох тюркських народів. «Немало слів у російській мові мають тюркське походження», – зазначив Токаєв.

Він також згадав про російський проєкт «Алтай – колиска тюркської цивілізації», який підтримує Казахстан. На думку президента, залучення Росії до діяльності Організації тюркських держав було б корисним для всіх її учасників.

«Було б правильним і справедливим рішенням позитивно поставитися до наміру Росії та запропонувати їй приєднатися до цього формату або брати участь у діяльності ОТД як спостерігачу», – сказав Токаєв.

Організація тюркських держав об’єднує країни, які мають спільні мовні, історичні та культурні зв’язки. До її складу входять Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Узбекистан. Ще кілька держав мають статус спостерігачів.

Варто нагадати, що раніше експорт зерна з Казахстану до Європейського Союзу опинився під загрозою через проблеми з транзитом через Росію. Російська залізниця відхилила заявки казахстанських експортерів на жовтневі перевезення до портів Естонії, посилаючись на нестачу пропускної спроможності.