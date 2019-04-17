Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи з баскетболу



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Жіноча збірна України з баскетболу Федерація баскетболу України

Київ та Запоріжжя боротимуться за право проведення жіночого ЄвроБаскета-2021

Жіночий ЄвроБаскет-2021 може пройти в Україні!

Федерація баскетболу України днями подала заявку на проведення у нашій країні групової і фінальної стадії жіночого чемпіонату Європи 2021року. Для цього ФБУ заручилася необхідною підтримкою держави і органів місцевої адміністрації у Києві і Запоріжжі. Саме ці міста можуть прийняти змагання за участі найсильніших жіночих збірних нашого континенту.

На сьогодні у Києві та Запоріжжі є необхідна баскетбольна і транспортна інфраструктура для організації жіночого чемпіонату Європи у той же час організація цього турніру може по новому відкрити нашу країну для баскетбольної Європи. Заявку України уже активно підтримала шведська федерація баскетболу, частину групового турніру можуть зіграти у Стокгольмі.

Згідно формату турніру для проведення групової стадії достатньо 2 арен які відповідають усім вимогам ФІБА, на кожній із них будуть змагатися по 8 команд (2 групи). В Україні таким залом може бути нещодавно відреставрований ПС Юність у Запоріжжі, ще 2 групи можуть зіграти у Стокгольмі, у залі де відбувалися поєдинки чемпіонату Європи серед чоловіків у 2003 році. Змагання фінальної стадії (починаючи із 1/4 фіналу) мають відбуватися у одному залі, який вміщує понад 5 000 місць, такою ареною може стати київський Палац спорту.

Основними конкурентами блакитно-жовтого альянсу є Іспанія і Франція, які на груповій стадії хочуть залучити також Бельгію і Португалію. Зазначимо, що Франція впродовж останніх 18 років уже двічі приймала чемпіонати Європи серед жінок, а іспанки були господарками минулорічного чемпіонату світу, в той час як і Україна і Швеція є новими теренами для баскетбольних змагань серед жінок найвищого рівня, при тому що традиції жіночого баскетболу в Україні дійсно видатні.

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