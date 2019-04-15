Найкращі моменти регулярного чемпіонату НБА (відео)



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Відео топ-50 найяскравіших моментів сезону в НБА

У НБА завершився регулярний чемпіонат сезону-2018/19. Команди вже зіграли стартові поєдинки плей-оф.

Цього сезону в НБА виступали два гравці збірної України. Центровий Олексій Лень – за «Атланту», яка не пробилася в плей-оф. То ж для нього сезон уже закінчився.

Захисник Святослав Михайлюк починав сезон у «Лейкерс», а в лютому його обміняли в «Детройт». Нова команда українця грає в першому раунді плей-оф проти «Мілуоки», однак без Михайлюка. Нашого баскетболіста прооперували, для нього сезон уже закінчився.

Дивіться відео топ-50 моментів у матчах регулярного чемпіонату НБА.