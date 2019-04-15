  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Найкращі моменти регулярного чемпіонату НБА (відео)

    • Розсилка
    НБА - Найкращі моменти регулярного чемпіонату НБА (відео)
    НБА

    Відео топ-50 найяскравіших моментів сезону в НБА

    У НБА завершився регулярний чемпіонат сезону-2018/19. Команди вже зіграли стартові поєдинки плей-оф.

    Цього сезону в НБА виступали два гравці збірної України. Центровий Олексій Лень – за «Атланту», яка не пробилася в плей-оф. То ж для нього сезон уже закінчився.

    Захисник Святослав Михайлюк починав сезон у «Лейкерс», а в лютому його обміняли в «Детройт». Нова команда українця грає в першому раунді плей-оф проти «Мілуоки», однак без Михайлюка. Нашого баскетболіста прооперували, для нього сезон уже закінчився.

    Дивіться відео топ-50 моментів у матчах регулярного чемпіонату НБА.

    Топ-50 моментів сезону в НБА
     Читайте також: «Дніпро» зрівняв рахунок у півфінальній серії Суперліги 
    Читайте також
    баскетбол НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ