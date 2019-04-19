«Ми лише спостерігаємо за вимиранням і деградацією», - спортсмени обурені неувагою Зеленського до спорту



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Володимир Зеленський любить хизуватися, як займається спортом сам, а в фільмі його герой навіть їздив на роботу на велосипеді 1+1

Вчорашня поява кандидата в президенти в прямому ефірі обурила знаних людей спортивного світу

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський нарешті з'явився у прямому ефірі загальнонаціонального каналу як політик. Під час програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» комік навіть презентував свою команду. В якій, щоправда, не було згадок про людей, які відповідатимуть за спортивний блок. Це й розгнівило знаних спортивних особистостей.

«Чому у пана Зеленського ніхто не відповідає за спорт та молодіжну політику?!», - поставив на власній сторінці у «Фейсбуку» риторичне питання головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва.

«Чесно кажучи, не помітив, що у нього й за інші напрямки теж відповідають», - написав у коментарях чотириразовий чемпіон світу, а нині тренер збірної України з пауерліфтингу Сіражутдін Базаєв.

«Вся країна дивиться «Право на владу», - розпочав свій розгорнений пост дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації в складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко. - Майбутній президент (я в цьому вже впевнений сьогодні) представляє свою команду, відповідає на важливі питання, але знову тема спорту залишається другорядною і навіть третьосортною, бо навіть не звучить. Чому? Чому в країні, в якій війна, процвітають алкоголізм і наркоманія?

Держава не ставить у пріоритет культуру і спорт? І то в час, коли найрозвинутіші нації розуміють важливість плекання спорту і здорового способу життя для об‘єднання країни та збереження нації, коли мільярди євро з лотерей ідуть на спорт і лікування важкохворих дітей. А в нас усе в тіні, все під «дахом». Ми ж далі мовчимо. Ми лише спостерігаємо за вимиранням і деградацією».