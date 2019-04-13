«Дніпро» зрівняв рахунок у півфінальній серії Суперліги



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«Дніпро» – «Хімік» Федерація баскетболу України

Фіналіст Суперліги у парі «Дніпро» – «Хімік» визначиться 16 квітня

«Дніпро» переміг вдома южненський «Хімік» у четвертому поєдинку півфінальної серії плей-оф Суперліги Парі-Матч.

«Дніпро» – «Хімік» – 93:77 (29:13, 24:29, 22:23, 18:12)

«Дніпро»: Фесенко (19 очок + 10 підбирань), Глєбов (18), Закурдаєв (15), Тимофеєнко (13+10), Мішула (8), Вільховецький (7), Натяжко (5+7), Шундель (5), Сизов (3).

«Хімік»: Едвін (24+6), Рябчук (13+5), Павлов (12+5), Джонс (11+8), Антипов (10), Сидоров (4), Марченко (2), Войналович (1).

Южненці добре знали після першого матчу в Дніпрі, наскільки потужно господарі можуть починати поєдинок. Та остаточно справитися з цією небезпекою гостям не вдалося. До середини стартової 10-хвилинки южненці намагалися надто не відставати від «Дніпра». Та надалі різниця в рахунку стала швидко зростати. Захист гостей не встигав перекривати швидкі атаки дніпрян. При цьому в гравців «Хіміка» погано йшли кидки. Лише один двоочковий з 12 спроб. Два триочкових Рябчука та ще один Едвіна стали найвагомішим внеском у здобуток гостей. Відтак за паритету під щитами «Хімік» після першої 10-хвилинки вже програвав 16 очок.

У другій 10-хвилинці южненці додали агресії. Поступово їм вдалося збити атакувальний запал дніпрян, зросла реалізація. То ж до великої перерви гості змогли скоротити загальну різницю до 11 очок. Господарі залишалися кращими лише за реалізацією кидків з середньої відстані – 4/21 проти 8/20.

На початку третьої чверті господарі зробили ривок, по черзі результативно завершили атаки Натяжко, Глєбов та Тимофеєнко. Южненці відреагували тайм-аутом. Після коректив гості відіграли чотири очка, а триочковий найрезультативнішого у складі гостей Едвіна скоротив загальну різницю до 10 очок.

На початку заключної 10-хвилинки южненці підібралися на відстань шести очок від «Дніпра». Залишалося ще 7 хвилин ігрового часу. У господарів ще достатньо залишалося сил. Вони відповіли 8:0 на останній сплеск активності гостей. Зокрема забили з-за дуги Закурдаєв та Мішула. Яскравим підтвердженням переваги господарів стали два влучання Закурдаєва за дві хвилини до кінця. Він двічі обікрав суперників, які вже надто виснажилися.

Відтак «Дніпро» зрівняв рахунок у серії з «Хіміком». Фіналіст у цій парі визначиться в Южному 16 квітня.

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