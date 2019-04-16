Визначився другий фіналіст баскетбольної Суперліги



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«Хімік» - «Дніпро» Федерація баскетболу України

«Хімік» та «Київ-Баскет» розіграють титул чемпіона України з баскетболу

«Хімік» - «Дніпро» - 76:71 (21:19, 17:10, 14:25, 24:17)

«Хімік»: Едвін 9 + 11 підбирань + 10 передач, Рябчук 4 + 3 перехоплення, Марченко 16, Джонс 11 + 5 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Павлов 19 + 6 підбирань - старт; Антіпов 9, Сидоров 8, Войналович.

«Дніпро»: Вільховецький, Мішула 20 + 5 передач, Глєбов 8 + 6 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення, Тимофеєнко 11 + 9 підбирань, Натяжко 6 - старт; Фесенко 12 + 8 підбирань, Шундель 8, Закурдаєв 6, Сизов.

У стартовій чверті була рівна гра. «Дніпро» домінував у фарбі, «Хімік» тримався за рахунок результативної гри Павлова та дуже доречними для господарів стали два влучних дальніх від Сидорова, який вдало увійшов до гри з лави. Ключовою у першій половині стала друга частина другої чверті. Гості провели сухий відрізок у нападі, чим скористалися южненці, яким вдалося відірватися в рахунку. Своєчасні триочкові від Рябчука та Марченка допомогли «Хіміку» втекти на 9-очкову різницю перед великою перервою. Господарі провели відмінний відрізок у захисті, отримавши заслуговану перевагу перед вирішальною 20-хвилинкою серії.

У третій чверті «Дніпро» зумів не тільки повернутися, а й вийти в лідери під завісу десятихвилинки. Гості влучили 5 триочкових, 3 з яких в активі у Мішули. Саме дальня артилерія стала головною зброєю дніпрян на цьому ігровому відрізку і перед заключною чвертю вони мали 1 очко переваги - фактично у четвертій десятихвилинці команди розпочинали все спочатку.

Мішула тягнув атаку гостей на своїх плечах у дебюті вирішальної чверті, але на екваторі десятихвилинки Хімік розпочав операцію з повернення лідерства. І знову головною зброєю сталі дальні кидки: надзвичайно важливі триочкові в активі Павлова та Марченка - другий влучив двічі, причому саме його влучний кидок за 1 хвилину до кінця основного часу зустрічі вивів «Хімік» на 4-очкову перевагу в рахунку.

«Дніпро» спробував наздогнати суперника, однак одним з ключових моментів став фол у нападі від Тимофеєнка, з яким гості втратили надзвичайно важливе володіння. Команда Дениса Журавльова намагалась повернутись за рахунок тактики фолів, але «Хімік» втримав перевагу та здобув перемогу у 5-му матчі півфінальної серії, перемігши «Дніпро» з рахунком 76:71.

Команда Віталія Степановського виграла серію з рахунком 3:2 та вийшла у фінал, де зіграє проти столичного «Київ-Баскета».

У «Хіміка», звичайно, відзначаємо Марченка, який набрав 16 очок, реалізувавши 4 з 6 триочкових, два з яких українець закинув у вирішальні хвилини гри. Надзвичайно корисний матч провів Едвін, якому не вистачило 1 очка до тріпл-даблу - 9 очок, 11 підбирань, 10 передач, а також вдало зіграв Павлов, який до 19 балів додав 6 підбирань. У «Дніпра» найкращим був Мішула: розігруючий збірної України набрав 20 очок, зробив 5 передач та 4 підбирання.

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