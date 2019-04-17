Топ-5 найяскравіших моментів півфіналів баскетбольної Суперліги (відео)
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«Хімік» - «Дніпро»
Федерація баскетболу України
У баскетбольній Суперлізі визначилися фіналісти сезону
У баскетбольній Суперлізі серед команд чоловіків визначилися фіналісти сезону. У вирішальній серії за чемпіонський титул зійдуться «Хімік» з Южного та столичний «Київ-Баскет».
У півфінальних серіях «Хімік» здолав «Дніпро» (3:2), а «Київ-Баскет» – «Запоріжжя» (3:1).
«Дніпро» та «Запоріжжя» розіграють бронзовий комплект нагород.
Дивіться відео топ-5 моментів у матчах півфінальних серій.
Топ-5 моментів 1/2 фіналу Суперліги
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