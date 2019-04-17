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    Топ-5 найяскравіших моментів півфіналів баскетбольної Суперліги (відео)

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    &laquo;Хімік&raquo; - &laquo;Дніпро&raquo; - Топ-5 найяскравіших моментів півфіналів баскетбольної Суперліги (відео)
    «Хімік» - «Дніпро»
    Федерація баскетболу України

    У баскетбольній Суперлізі визначилися фіналісти сезону

    У баскетбольній Суперлізі серед команд чоловіків визначилися фіналісти сезону. У вирішальній серії за чемпіонський титул зійдуться «Хімік» з Южного та столичний «Київ-Баскет».

    У півфінальних серіях «Хімік» здолав «Дніпро» (3:2), а «Київ-Баскет» – «Запоріжжя» (3:1).

    «Дніпро» та «Запоріжжя» розіграють бронзовий комплект нагород.

    Дивіться відео топ-5 моментів у матчах півфінальних серій.

    Топ-5 моментів 1/2 фіналу Суперліги
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