Cтав відомий склад жіночої збірної України на індивідуальну гонку в Естерсунді

Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом

Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) в середу, 29 листопада, продовжить жіноча індивідуальна гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами. У стартовому списку 103 біатлоністки, серед яких українки Ірина Варвинець (9-й номер), Олена Підгрушна (39), Юлія Джима (49), Валя Семеренко (54), Віта Семеренко (60) і Анастасія Меркушина



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Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом

Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) в середу, 29 листопада, продовжить жіноча індивідуальна гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами.

У стартовому списку 103 біатлоністки, серед яких українки Ірина Варвинець (9-й номер), Олена Підгрушна (39), Юлія Джима (49), Валя Семеренко (54), Віта Семеренко (60) і Анастасія Меркушина (96), повідомляє Федерація біатлону України.

Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом.