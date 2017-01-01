Cтав відомий склад жіночої збірної України на індивідуальну гонку в Естерсунді
- Сьогодні, 21:43
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Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом
Перший етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) в середу, 29 листопада, продовжить жіноча індивідуальна гонка на 15 км з чотирма вогневими рубежами.
У стартовому списку 103 біатлоністки, серед яких українки Ірина Варвинець (9-й номер), Олена Підгрушна (39), Юлія Джима (49), Валя Семеренко (54), Віта Семеренко (60) і Анастасія Меркушина (96), повідомляє Федерація біатлону України.
Гонка розпочнеться о 18.15 за київським часом.