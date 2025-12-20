Головна Спорт Новини
Данча зупинилася за крок до п'єдасталу на етапі Кубка світу

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Данча зупинилася за крок до п'єдасталу на етапі Кубка світу
Данча є авторкою найкращого результату для України на чемпіонатах світу, виборовши друге місце у 2019 році
фото: FIS

Аннамарі продовжує встановлювати історичні досягнення для українського сноубордингу

Українська сноубордистка Аннамарі Данча встановила історичне досягнення на етапі Кубку світу в швейцарському Давосі, посівши четверте місце у паралельному слаломі. Про це повідомляє «Главком»

Змагальний день для Аннамарі розпочався з кваліфікації. За підсумками двох заїздів вона показала 12-й загальний час (57,95 с), що дозволило їй пройти до раунду на вибування. Проте справжня інтрига розгорнулася вже у першому раунді плейоф. В 1/8 фіналу українка змагалася з місцевою фавориткою, швейцаркою Флуріною Невою Бетчі. На трасі Аннамарі фінішувала позаду суперниці, але швейцарську сноубордистку було дискваліфіковано через порушення, що відкрило українці шлях до чвертьфіналу.

У чвертьфінальному заїзді Аннамарі у напруженій боротьбі випередила досвідчену словенку Глорію Котнік, випередивши її усього на вісім сотих секунди. Цей успіх вивів українку до четвірки найсильніших сноубордисток планети. У півфіналі Данча зустрілася з лідеркою кваліфікації, представницею Чехії Зузаною Мадеровою. Цей заїзд в Аннамарі не вийшов, адже сноубордистка не фінішувала і відправилася змагатися за бронзову нагороду.

У «малому фіналі» суперницею Аннамарі стала титулована японка Цубакі Мікі, яка є чинною чемпіонкою світу в цій дисципліні. У підсумку українка поступилася представниці Азії та посіла підсумкове четверте місце.

Хоча Аннамарі зупинилася за крок до омріяного подіуму, її виступ у Давосі став історичним як для самої спортсменки, так і для країни загалом. Данча уперше у своїй кар'єрі дійшла до півфіналу Кубка світу, перед цим десять разів зупинившись у чвертьфіналах, а також стала першою українкою, яка дісталася до такої стадії. 

Нагадаємо, що вчора Україна відзначилася ще одним вагомим досягненням: 16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства. 

Теги: українці Україна Аннамарі Данча українка

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
