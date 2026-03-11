Паралімпіада-2026. Анонс шостого змагального дня

12 березня Україна не змагатиметься в Італії

У четвер, 12 березня 2026 року, пройде шостий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Під час цього змагального дня основну увагу зберуть на собі спуски у гігантському слаломі, де спершу змагатимуться жінки. Також пройдуть заключні поєдинки попереднього етапу в керлінгу на кріслах колісних, а також відбудуться рейтингові поєдинки в парахокеї.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.

Розклад шостого дня Паралімпійських ігор 2026