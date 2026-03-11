Паралімпіада-2026. Анонс шостого змагального дня
12 березня Україна не змагатиметься в Італії
У четвер, 12 березня 2026 року, пройде шостий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Під час цього змагального дня основну увагу зберуть на собі спуски у гігантському слаломі, де спершу змагатимуться жінки. Також пройдуть заключні поєдинки попереднього етапу в керлінгу на кріслах колісних, а також відбудуться рейтингові поєдинки в парахокеї.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.
Розклад шостого дня Паралімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|12 березня
|9:00
|Парагірськолижний спорт
|Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Перша спроба
|12:30
|Парагірськолижний спорт
|🥇 Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Друга спроба
|13:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Канада – Південна Корея
|13:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Китай – Швеція
|13:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Норвегія – США
|13:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Італія – Латвія
|14:35
|Парахокей
|Класифікаційні ігри за 5-8 місця. Словаччина – Німеччина
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Китай – Словаччина
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Норвегія – Велика Британія
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Канада – США
|19:05
|Парахокей
|Класифікаційні ігри за 5-8 місця. Італія – Японія
Виступ українців 12 березня
У шостий змагальний день Україна не змагатиметься на Паралімпіаді-2026. Хоча Україна представлена у парагірськолижному спорті, наш спортсмен з'явиться на старті гігантського слалому 13 березня. В командних видах спорту синьо-жовті не виступають на міжнародному рівні, тому на головному старті прапор нашої країни у цих дисциплінах ми не побачимо.
Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.
