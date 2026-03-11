Головна Спорт Новини
Паралімпіада-2026. Анонс шостого змагального дня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Словаччина поступилася Чехії у парахокеї та зіграє за 5-8 місця
фото: Reuters

12 березня Україна не змагатиметься в Італії

У четвер, 12 березня 2026 року, пройде шостий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Під час цього змагального дня основну увагу зберуть на собі спуски у гігантському слаломі, де спершу змагатимуться жінки. Також пройдуть заключні поєдинки попереднього етапу в керлінгу на кріслах колісних, а також відбудуться рейтингові поєдинки в парахокеї. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський. 

Розклад шостого дня Паралімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
12 березня
9:00 Парагірськолижний спорт Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Перша спроба
12:30 Парагірськолижний спорт 🥇 Гігантський слалом (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Жінки. Друга спроба
13:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Канада – Південна Корея
13:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Китай – Швеція 
13:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Норвегія – США
13:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Італія – Латвія
14:35 Парахокей Класифікаційні ігри за 5-8 місця. Словаччина – Німеччина
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Китай – Словаччина
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Норвегія – Велика Британія
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Канада – США
19:05 Парахокей Класифікаційні ігри за 5-8 місця. Італія – Японія

Виступ українців 12 березня

У шостий змагальний день Україна не змагатиметься на Паралімпіаді-2026. Хоча Україна представлена у парагірськолижному спорті, наш спортсмен з'явиться на старті гігантського слалому 13 березня. В командних видах спорту синьо-жовті не виступають на міжнародному рівні, тому на головному старті прапор нашої країни у цих дисциплінах ми не побачимо.  

Нагадаємо, що сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026. «Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

