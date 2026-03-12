Битва грандів. Як зіграв «Реал» проти «Манчестер Сіті» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Федеріко Вальверде провів один з найкращих поєдинків за «Реал» у кар'єрі

Перший матч 1/8 фіналу пройшов під повним контролем «вершкових»

Долею жеребу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вболівальники мали змогу побачити елітне протистояння двох нещодавніх переможців Ліги чемпіонів – мадридського «Реала» та «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі до поєдинку, на внутрішній арені обидві команди провели непрості матчі. «Вершкові» вирвали перемогу у Віго над «Сельтою» лише в доданий час – тоді голи забили Чуамені та Вальверде. Натомість «містяни» виграли кубковий поєдинок у «Ньюкасла». У п’ятому раунді Кубка Англії вони пропустили першими, але ще до перерви Савіньйо зрівняв рахунок, а в другому таймі Мармуш оформив дубль.

Щодо функціонального стану, то у «Реала» травми є майже на кожній позиції. Не допоможуть команді Мілітан, Алаба, Каррерас, Себальйос, Беллінгем, Родріго та Мбаппе. До того ж Гюйсен, Чуамені та Вінісіус ризикують пропустити матч-відповідь у разі жовтої картки. На цьому тлі втрати «Манчестер Сіті» у вигляді Льюїса, Гвардіола та Ковачіча виглядають значно менш відчутними.

Хід гри

На старті матчу команди діяли доволі обережно, хоча гості кілька разів намагалися загострити ситуацію на флангах. Найактивнішим у складі англійського клубу був Жеремі Доку, який регулярно шукав можливості для прострілів у штрафний майданчик. Але перший справді небезпечний момент реалізували саме господарі. На 20-й хвилині воротар Тібо Куртуа розпочав атаку довгою передачею, після чого м’яч опинився у Федеріко Вальверде. Уругваєць прорвався до воріт, обіграв голкіпера Джанлуїджі Доннарумму і відкрив рахунок.

Невдовзі мадридці подвоїли перевагу. На 27-й хвилині «Реал» швидко розігнав атаку, і Вальверде отримав м’яч поблизу штрафного майданчика. Уругваєць пробив точно у дальній кут і оформив дубль. Перед самою перервою господарі забили втретє: після передачі від Браїма Діаса Вальверде опинився у вигідній позиції у штрафному майданчику і з близької відстані відправив м’яч у сітку, завершивши свій хет-трик.

У другому таймі «Реал» мав шанс зробити рахунок ще більшим. На 56-й хвилині арбітр призначив пенальті за фол Доннарумми на Вінісіусі Жуніорі, однак сам бразилець не зміг реалізувати одинадцятиметровий, адже воротар «Сіті» вгадав напрямок удару. Гості намагалися відповісти, але їхні атаки рідко завершувалися справді небезпечними моментами. Один із небагатьох шансів мав Ніко О’Райлі, проте Куртуа потягнув і цей удар.

У заключні хвилини тренери провели кілька замін. Наприклад, у складі англійського клубу поле залишив Ерлінг Голанд, який провів один зі своїх найгірших матчів за «Манчестер Сіті». Змінити перебіг зустрічі це вже не допомогло. «Реал» спокійно довів гру до фінального свистка і здобув перемогу 3:0, зробивши серйозний крок до виходу у чвертьфінал перед матчем-відповіддю.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч

«Реал» – «Манчестер Сіті» 3:0 (3:0)

Голи: Вальверде (20, 27, 42)

Що далі?

Далі на обидві команди чекає поєдинок на Етихаді 17 березня, де господарям доведеться докласти значних зусиль. Востаннє вони перемагали «Реал» з різницею у три і більше м'ячі три роки тому у півфіналі Ліги чемпіонів. Враховуючи, що Ерлінг Голанд зараз перебуває не в оптимальній формі, це значним чином поскладнює життя містянам.

Нагадаємо, що Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом». Нещодавно нападник побував на батьківщині, де пройшов додаткове обстеження. Його результати виявилися позитивними, тож він повернувся до занять.