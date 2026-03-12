На табло – «+3». Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня

Три команди завершили свої ігри з однаковою різницею

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Баєр» – «Арсенал»

Відкривав ігровий день поєдинок між «Баєром» та «Арсеналом», який вийшов напруженим і тримав інтригу до самого кінця.

Перший тайм минув у боротьбі з невеликою кількістю гольових моментів. Найближчими до гола перед перервою були саме гості: на 19-й хвилині Габріел Мартінеллі підхопив м’яч у штрафному майданчику та потужно пробив, але м’яч влучив у поперечину.

Після перерви «Баєр» швидко скористався стандартом. На 46-й хвилині після подачі з кутового Роберт Андріх виграв боротьбу у воротарському майданчику та головою відправив м’яч у кут воріт – Давід Рая не мав шансів врятувати свою команду. Господарі продовжували діяти агресивно і ще в одному епізоді воротар «Арсенала» врятував гостей після небезпечного удару Мартена Тер’є.

У середині другого тайму обидва тренери активно використовували заміни. У складі «Арсенала» на поле вийшли Кай Гаверц та Чуквунонсо Мадуеке, а «Баєр» освіжив гру появою Маліка Тільмана та Йонаса Гофманна. Розв’язка настала в самому кінці зустрічі. На 86-й хвилині арбітр Халіл Умут Мелер призначив пенальті у ворота господарів після фолу у штрафному майданчику. Після короткої перевірки VAR рішення залишилося чинним. До м’яча підійшов Кай Гаверц і на 89-й хвилині впевнено пробив у нижній кут воріт повз Яніса Блазвіха, зрівнявши рахунок.

У компенсований час емоції на полі зашкалювали, адже жовті картки отримали Гаверц та Алехандро Грімальдо. Утім, на результат це вже не вплинуло, і матч завершився нічиєю 1:1. Через це доля путівки до чвертьфіналу вирішиться у поєдинку-відповіді в Лондоні.

«Буде/Глімт» – «Спортінг»

Стартова дуель між «Буде/Глімт» та «Спортінгом» дала чітке розуміння того, чи продовжиться казка норвезької команди у головному клубному турнірі Європи.

У дебюті гри команди обмінялися небезпечними моментами. На 8-й хвилині близьким до гола був Єнс Петтер Гауге, який пробив у дотик після передачі у штрафний майданчик, але м’яч пролетів поруч зі стійкою. Невдовзі відповів і «Спортінг»: після удару Луїса Гільєрме воротар суперників виконав сейв, перевівши м’яч повз стійку.

На 30-й хвилині господарі отримали право на пенальті після фолу Георгіоса Вагіаннідіса у штрафному майданчику. Після перегляду VAR словацький арбітр Іван Кружляк підтвердив своє рішення. Одинадцятиметровий упевнено реалізував Сондре Фет, розвівши м’яч і воротаря по різних кутах. Перед самою перервою норвежці змогли подвоїти перевагу: на 45+1-й хвилині Уле Блумберг отримав точну передачу у штрафному майданчику та пробив упритул. Спершу арбітр призупинив святкування через перевірку VAR на можливі порушення, але після перегляду гол був зарахований.

У другому таймі «Спортінг» намагався повернутися у гру. Найкращий шанс мав Луїс Суарес, який пробивав з близької відстані, однак Хайкін знову врятував свою команду. Натомість «Буде/Глімт» використав ще один зі своїх моментів. На 71-й хвилині після передачі Гауге Каспер Гег опинився перед воротами і з близької дистанції зробив рахунок 3:0.

До фінального свистка господарі могли забити ще раз після того, як Гауге пробивав із меж штрафного майданчика, але м’яч тоді пройшов повз стійку. У підсумку «Буде/Глімт» здобув переконливу перемогу 3:0 і наблизив себе до проходу далі перед матчем в Лісабоні.

Реклама. 21+ Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

ПСЖ – «Челсі»

Як повідомлялося в огляді цього матчу, у Парижі «Парі Сен-Жермен» у результативному поєдинку обіграв «Челсі» з рахунком 5:2, хоча обидві команди мали ще по скасованому VAR голу. До перерви забили Бредлі Барколя і Усман Дембеле, а лондонці відповіли м’ячем Мало Густо; у другому таймі після голу Енцо Фернандес парижани вирвали перемогу завдяки Вітінья та дублю Хвіча Кварацхелія. Українець Ілля Забарний увесь матч провів у запасі.

«Реал» – «Манчестер Сіті»

Як зазначалося в огляді поєдинку, «Реал» обережно розпочав матч, але на 20-й хвилині відкрив рахунок завдяки проходу Федеріко Вальверде, який згодом ще двічі відзначився і оформив хет-трик до перерви. У другому таймі господарі могли збільшити перевагу, однак Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті, а атаки Манчестер Сіті не становили серйозної загрози воротам Тібо Куртуа. У підсумку Реал Мадрид впевнено переміг 3:0 і зробив вагомий крок до чвертьфіналу.

Наступні матчі Ліги чемпіонів для цієї вісімки команд відбудуться 17 березня. Саме тоді ми й дізнаємося імена перших чвертьфіналістів.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі (11 березня)

«Баєр» – «Арсенал» 1:1 (0:0)

Голи: Андріх (46) – Гаверц (89)

«Буде/Глімт» – «Спортінг» 3:0 (2:0)

Голи: Фет (32), Блумберг (45+1), Гег (71)

ПСЖ – «Челсі» 5:2 (2:1)

Голи: Барколя (10), Дембеле (40), Вітінья (74), Кварацхелія (86, 90+4) – Густо (28), Фернандес (57)

«Реал» – «Манчестер Сіті» 3:0 (3:0)

Голи: Вальверде (20, 27, 42)

Нагадаємо, що у вівторок, 10 березня, половина команд уже втратила реальні шанси на вихід далі, тоді як інша продовжує боротьбу за чвертьфінал Ліги чемпіонів.