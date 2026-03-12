Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпіада-2026. Результати українців у п'ятий змагальний день

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Паралімпіада-2026. Результати українців у п'ятий змагальний день
На минулій Паралімпіаді Дмитро Суярко піднімався на подіум в гонці з роздільним стартом
фото: Reuters

Один з українських лижників був близьким до п'єдесталу

11 березня 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Близький до подіуму Суярко 

У середу в Італії відбулися змагання з лижних перегонів на 10 км класичним стилем серед спортсменів із порушенням зору – це був основний старт дня для української паралімпійської команди у лижних перегонах. Українці змагалися як у чоловічій, так і у жіночій категорії, однак на старт тренерський штаб вирішив заявити лише трьох представників класів для спортсменів з ураженням зору.

У чоловічій гонці Дмитро Суярко разом із гайдом Олександром Ніконовичем показав сильний виступ і фінішував на 5‑му місці, лише трохи відставши від бронзової позиції. За ходом гонки можна помітити, що Суярко утримував топові позиції більшу частину дистанції: на початку й середній частині дистанції він був у трійці лідерів, а невелике відставання від суперників з’явилося лише в другій половині гонки. Зокрема, після 7,5 км спортсмен опинився на четвертому місці, а на 8,7 км уже на п’ятому. На фініші з часом 30:17,7 хвилини він завершив гонку на п’ятому місці, програвши бронзовому призеру Зебастіану Модіну десять секунд. 

Інші результати українських лижників

Інші українські спортсмени зуміли увійти до десятки найкращих. Ігор Кравчук із гайдом Андрієм Доценком фінішував на дев’ятому місці у чоловічій гонці, тоді як Романа Лобашева разом із гайдом Анастасією Шабалдіною у жіночій категорії вперше виступила на такій дистанції на Паралімпіаді та також завершила гонку на дев’ятому місці. Варто відзначити, що Кравчук показав один з найкращих спринтів на фінішній прямій, ставши четвертим за часом винятково на цій позначці. 

Нагадаємо, що у середу, 11 березня 2026 року, пройшов п'ятий день Паралімпіади-2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно сім комплектів нагород у двох різних видах спорту – паралижних перегонах та керлінгу на кріслах колісних. 

Теги: паралімпійські ігри лижний спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словаччина поступилася Чехії у парахокеї та зіграє за 5-8 місця
Паралімпіада-2026. Анонс шостого змагального дня
Вчора, 22:53
Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ
Паралімпійський комітет почав збирати докази щодо спортсменів, які не зняли шапки, коли лунав гімн Росії
Вчора, 12:42
Олександру Алексику забракло однієї секунди до п'єдесталу Паралімпійських ігор 2026
Паралімпіада-2026. Результати українців у четвертий змагальний день
Вчора, 00:59
Кононова: Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис «Stop War»
Паралімпіада. Українська біатлоністка отримала зауваження організаторів через напис проти війни
8 березня, 17:36
Міністр спорту Італії пов’язав прапор РФ на Іграх із порушенням перемир’я
Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026
25 лютого, 20:05
Норвезький лижник першим в історії здобув шість золотих медалей на одній Олімпіаді
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
23 лютого, 23:41
Ковзанярка Марейке Груневауд не могла дозволити собі програти масстарт, адже на кону стояла історія для Нідерландів
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 21 лютого
22 лютого, 01:26
Ангеліна Брикіна може виконати надскладне потрійне сальто в лижній акробатиці, якого вона ще не робила на жодному змаганні
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого
18 лютого, 01:45
Катерина Коцар оновила найкращий результат в історії України на Олімпіадах у фрискі, потрапивши до топ-12 у бігейрі
Олімпіада 2026. Результати українців 14 лютого
15 лютого, 04:11

Новини

Паралімпіада-2026. Результати українців у п'ятий змагальний день
Паралімпіада-2026. Результати українців у п'ятий змагальний день
На табло – «+3». Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня
На табло – «+3». Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня
Битва грандів. Як зіграв «Реал» проти «Манчестер Сіті» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Битва грандів. Як зіграв «Реал» проти «Манчестер Сіті» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сім голів на двох. Хто переміг у першій дуелі ПСЖ і «Челсі» у Лізі чемпіонів
Сім голів на двох. Хто переміг у першій дуелі ПСЖ і «Челсі» у Лізі чемпіонів
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 11 березня
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 11 березня
Паралімпіада-2026. Анонс шостого змагального дня
Паралімпіада-2026. Анонс шостого змагального дня

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua