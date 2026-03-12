Паралімпіада-2026. Результати українців у п'ятий змагальний день

Один з українських лижників був близьким до п'єдесталу

11 березня 2026 року українські спортсмени змагалися на зимових Паралімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Близький до подіуму Суярко

У середу в Італії відбулися змагання з лижних перегонів на 10 км класичним стилем серед спортсменів із порушенням зору – це був основний старт дня для української паралімпійської команди у лижних перегонах. Українці змагалися як у чоловічій, так і у жіночій категорії, однак на старт тренерський штаб вирішив заявити лише трьох представників класів для спортсменів з ураженням зору.

У чоловічій гонці Дмитро Суярко разом із гайдом Олександром Ніконовичем показав сильний виступ і фінішував на 5‑му місці, лише трохи відставши від бронзової позиції. За ходом гонки можна помітити, що Суярко утримував топові позиції більшу частину дистанції: на початку й середній частині дистанції він був у трійці лідерів, а невелике відставання від суперників з’явилося лише в другій половині гонки. Зокрема, після 7,5 км спортсмен опинився на четвертому місці, а на 8,7 км уже на п’ятому. На фініші з часом 30:17,7 хвилини він завершив гонку на п’ятому місці, програвши бронзовому призеру Зебастіану Модіну десять секунд.

Інші результати українських лижників

Інші українські спортсмени зуміли увійти до десятки найкращих. Ігор Кравчук із гайдом Андрієм Доценком фінішував на дев’ятому місці у чоловічій гонці, тоді як Романа Лобашева разом із гайдом Анастасією Шабалдіною у жіночій категорії вперше виступила на такій дистанції на Паралімпіаді та також завершила гонку на дев’ятому місці. Варто відзначити, що Кравчук показав один з найкращих спринтів на фінішній прямій, ставши четвертим за часом винятково на цій позначці.

Нагадаємо, що у середу, 11 березня 2026 року, пройшов п'ятий день Паралімпіади-2026. Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно сім комплектів нагород у двох різних видах спорту – паралижних перегонах та керлінгу на кріслах колісних.