16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства

16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства
У Рамзау (Австрія) в масстарті Козлова фінішувала 29-ою

Історична мить для українського лижного двоборства!

16-річна Каріна Козлова стала першою в історії України лижною двоборкою, яка здобула очки для національної збірної команди на етапі Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію лижного спорту України.

У Рамзау (Австрія) в масстарті Козлова фінішувала 29-ою.

Для юної спортсменки це був дебют на дорослому рівні Кубка світу. До цього вона мала досвід виступів лише на чемпіонаті світу, де посіла 31-ше місце.

На змаганнях в Рамзау Козлова вже отримала 12 очок. До цього жодна представниця жіночої статі від України не виступала на змаганнях з лижного двоборства рівня Кубка світу.

Сьогодні, 20 грудня, в спортсменів – індивідуальні виступи в гундерсені на нормальному трампліні.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: лижне двоборство спорт

