Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 11 березня
Українська команда лишилася без нагород у паралижних перегонах
У середу, 11 березня 2026 року, пройшов п'ятий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».
Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно сім нагород у двох видах спорту – паралижних перегонах та керлінгу на кріслах колісних.
Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не піднімалася на п'єдестал в Італії.
Усі медалісти 11 березня
|Вид спорту
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Паралижні перегони
|Спринт. Жінки, клас сидячи
|Оксана Мастерс (США)
|Юнджі Кім (Південна Корея)
|Кендал Гетш (США)
|Паралижні перегони
|Спринт. Чоловіки, клас сидячи
|
Іван Голубков (Росія)
|Чжонву Мао (Китай)
|Пен Чжень (Китай)
|Паралижні перегони
|Спринт. Жінки, клас стоячи
|
Сідні Петерсон (США)
|Вільде Нільсен (Норвегія)
|Бріттані Гудак (Канада)
|Паралижні перегони
|Спринт. Чоловіки, клас стоячи
|
Карл Табуре (Франція)
|Роман Свириденко (Білорусь)
|Марк Арендз (Канада)
|Паралижні перегони
|Спринт. Жінки, спортсмени з ураженням зору
|Анастасія Багіян (Росія)
|
Сімона Бубенічкова (Чехія)
|Леоні Марія Вальтер (Німеччина)
|Паралижні перегони
|Спринт. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору
|Джейк Адікофф (США)
|Інккі Інола (Фінляндія)
|Зебастіан Модін (Швеція)
|Керлінг на кріслах колсних
|Змішані двійки
|Китай
|Південна Корея
|Латвія
Підсумки медальних дисциплін
У паралижних перегонах пройшли роздільні десятикілометрові старти. Справжню зарубу влаштували між собою Сідні Петерсен та Вільде Нільсен у класі стоячи. Обидві вважалися фаворитками на перемогу в цій дисципліні, а тому їхню дуель особливо очікували вболівальники. Зі старту американка була попереду, а вже на половині дистанції зуміла створити перевагу в понад 10 секунд. Проте норвежка не здалася і активно працювала до фінішу, майже створивши диво – їй не вистачило лише двох секунд для того, щоб піднятися на першу сходинку п'єдесталу. Іншою епічною історією став прорив на подіум фіна Інккі Іноли у класі спортсменів з ураженням зору. Він майже всю дистанцію йшов поза призовою трійкою, але суттєво прискорився на останніх двох з половиною кілометрах, піднявшись в підсумку на друге місце.
У керлінгу на кріслах колісних обидва медальні матчі у змішаних двійках подарували справжню боротьбу. У бронзовому фіналі команда Латвії у відкритому поєдинку з багатьма заліковими каменями здолала опір США (11:10), виборовши першу в історії своєї країни медаль зимових Паралімпіад. У головному поєдинку головні фаворити, китайці, здавалося б не матимуть проблем з південнокорейцями після перших трьох ендів, де рахунок склав 5:1. Однак суперники не хотіли віддавати золото в руки своїх азійських візаві і проводили гарні періоди, зрівнявши рахунок до 7:7. В екстратаймі перевагу собі все ж повернула Китаю, яка перемогла з рахунком 9:7.
Медальний залік Паралімпійських ігор 2026
Після п'ятого змагального дня команда США обійшла Австрію завдяки трьом золотим медалям у паралижних перегонах. Натомість Україна продовжує просідати в рейтингу, посідаючи вже сьоме місце. На вершині тримається Китай, який свою єдину золоту медаль дня здобув у керлінгу на кріслах колісних.
Нагадаємо, що в шостий день Паралімпіади-2026 буде розіграно три комплекти нагород.
