Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 11 березня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 11 березня
Американська лижниця українського походження Оксана Мастерс вдруге поспіль здобула перемогу на Паралімпіаді-2026
фото: Reuters

Українська команда лишилася без нагород у паралижних перегонах

У середу, 11 березня 2026 року, пройшов п'ятий день Паралімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Під час нього у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо було розіграно сім нагород у двох видах спорту – паралижних перегонах та керлінгу на кріслах колісних. 

Нижче ви можете побачити список усіх медалістів сьогоднішнього дня. Наразі Україна має у своєму десять нагород, а сьогодні не піднімалася на п'єдестал в Італії. 

Усі медалісти 11 березня

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза
Паралижні перегони Спринт. Жінки, клас сидячи Оксана Мастерс (США) Юнджі Кім (Південна Корея) Кендал Гетш (США)
Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, клас сидячи

Іван Голубков (Росія)

 Чжонву Мао (Китай) Пен Чжень (Китай)
Паралижні перегони Спринт. Жінки, клас стоячи

Сідні Петерсон (США)

 Вільде Нільсен (Норвегія) Бріттані Гудак (Канада)
Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, клас стоячи

Карл Табуре (Франція)

 Роман Свириденко (Білорусь) Марк Арендз (Канада)
Паралижні перегони Спринт. Жінки, спортсмени з ураженням зору Анастасія Багіян (Росія)

Сімона Бубенічкова (Чехія)

 Леоні Марія Вальтер (Німеччина)
Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору Джейк Адікофф (США) Інккі Інола (Фінляндія) Зебастіан Модін (Швеція)
Керлінг на кріслах колсних Змішані двійки Китай Південна Корея Латвія

Підсумки медальних дисциплін

У паралижних перегонах пройшли роздільні десятикілометрові старти. Справжню зарубу влаштували між собою Сідні Петерсен та Вільде Нільсен у класі стоячи. Обидві вважалися фаворитками на перемогу в цій дисципліні, а тому їхню дуель особливо очікували вболівальники. Зі старту американка була попереду, а вже на половині дистанції зуміла створити перевагу в понад 10 секунд. Проте норвежка не здалася і активно працювала до фінішу, майже створивши диво – їй не вистачило лише двох секунд для того, щоб піднятися на першу сходинку п'єдесталу. Іншою епічною історією став прорив на подіум фіна Інккі Іноли у класі спортсменів з ураженням зору. Він майже всю дистанцію йшов поза призовою трійкою, але суттєво прискорився на останніх двох з половиною кілометрах, піднявшись в підсумку на друге місце. 

У керлінгу на кріслах колісних обидва медальні матчі у змішаних двійках подарували справжню боротьбу. У бронзовому фіналі команда Латвії у відкритому поєдинку з багатьма заліковими каменями здолала опір США (11:10), виборовши першу в історії своєї країни медаль зимових Паралімпіад. У головному поєдинку головні фаворити, китайці, здавалося б не матимуть проблем з південнокорейцями після перших трьох ендів, де рахунок склав 5:1. Однак суперники не хотіли віддавати золото в руки своїх азійських візаві і проводили гарні періоди, зрівнявши рахунок до 7:7. В екстратаймі перевагу собі все ж повернула Китаю, яка перемогла з рахунком 9:7. 

Медальний залік Паралімпійських ігор 2026

Україна опустилася на сьоме місце після низки безмедальних днів
Україна опустилася на сьоме місце після низки безмедальних днів
фото: МОК

Після п'ятого змагального дня команда США обійшла Австрію завдяки трьом золотим медалям у паралижних перегонах. Натомість Україна продовжує просідати в рейтингу, посідаючи вже сьоме місце. На вершині тримається Китай, який свою єдину золоту медаль дня здобув у керлінгу на кріслах колісних. 

Нагадаємо, що в шостий день Паралімпіади-2026 буде розіграно три комплекти нагород

Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 11 березня
Паралімпіада-2026. Анонс шостого змагального дня
