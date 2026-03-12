Сім голів на двох. Хто переміг у першій дуелі ПСЖ і «Челсі» у Лізі чемпіонів

Римейк фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 вийшов не менш епічним, ніж поєдинок в США

У межах 1/8 Ліги чемпіонів однією з найцікавіших дуелей стала зустріч ПСЖ проти «Челсі», де французька команда проводила домашній поєдинок. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі цього матчу, перед зустріччю із лондонцями французький гранд отримав болісний удар у Лізі 1. У центральному поєдинку туру ПСЖ удома програв «Монако» (1:3), а єдиний м’яч команди Луїса Енріке забив Барколя. Проблеми були й у «синіх»: у п’ятому раунді Кубка Англії вони зуміли дотиснути «Рексем» лише в овертаймі (4:2). Голами відзначилися Ачімпонг, Гарначо та Жуан Педро.

До першого матчу 1/8 фіналу обидві команди підійшли без серйозних кадрових втрат. У «Парі Сен-Жермен» давно травмований півзахисник Руїс. У «Челсі» протягом сезону не допомагають оборонець Колвілл і дискваліфікований вінгер Мудрик. Близький до повернення нападник Байно-Гіттенс, а участь Естевана під питанням через мікротравму.

Хід гри

Перший матч між ПСЖ і «Челсі» у Парижі подарував результативну гру. Команди на двох подарували одразу сім голів, хоч більшість з них належала господарям поля. Варто відзначити, що по ходу матчу голів могло бути ще більше, але VAR скасував по одному голу в кожної з команд через офсайд.

Парижани відкрили рахунок за 10 хвилин від стартового свистка. Після навісу у штрафний майданчик Жуан Невеш виграв боротьбу в повітрі, а Бредлі Барколя першим зорієнтувався на відскоку і відправив м’яч у сітку. Однак «Челсі» досить швидко відігрався: на 28-й хвилині Енцо Фернандес навісив у штрафний, де Мало Густо точним ударом у кут зробив рахунок 1:1. Щоправда, перед перервою ПСЖ знову вийшов уперед – після перехоплення м’яча Усман Дембеле вирвався у контратаку та холоднокровно переграв воротаря Філіпа Йоргенсена.

На початку другого тайму лондонці знову зрівняли рахунок. На 57-й хвилині Педру Нету віддав гостру передачу у штрафний майданчик, де Енцо Фернандес у дотик пробив під стійку. Однак цей результат протримався недовго. На 74-й хвилині воротар «Челсі» припустився грубої помилки, якою скористався Вітінья, відправивши м’яч у сітку з меж штрафного майданчика.

У кінцівці зустрічі «ПСЖ» остаточно зняв питання щодо переможця. Спершу Хвіча Кварацхелія ефектним індивідуальним проходом і точним ударом зробив рахунок 4:2, а вже у компенсований час він же завершив швидку атаку після передачі Ашрафа Хакімі, встановивши остаточний результат 5:2.

У заявці французької перебував і український футболіст Ілля Забарний, але він провів увесь матч на лаві запасних і на полі не з'явився.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перший матч

ПСЖ – «Челсі» 5:2 (2:1)

Голи: Барколя (10), Дембеле (40), Вітінья (74), Кварацхелія (86, 90+4) – Густо (28), Фернандес (57)

Що далі?

Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів команди проведуть 17 березня. Челсі треба буде вразити своїх вболівальників на Стемфорді, щоб вийти до чвертьфіналу головного клубного турніру Європи вперше за п'ять років. Натомість ПСЖ намагатиметься не провалитися на виїзді, щоб поквитатися з синіми за розгромну поразку у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі». Представники олігарха сповістили уряд Сполученого Королівства, що оскаржуватимуть будь-які спроби конфіскувати гроші свого клієнта.