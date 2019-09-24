Даяна Ястремська відігралася з 2:5 і вийшла в 1/8 фіналу турніру в Китаї



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Результати в Ухані дозволять Даяні Ястремській з наступного тижня поновити кар'єрний рекорд і піднятися мінімум на 26-те місце в рейтингу WTA

Даяна склала компанію Світоліній

28-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України вийшла у третє коло турніру із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

В 1/16 фіналу 19-річна одеситка здолала американку Крістіну Макгейл (WTA №104) – 6:3, 7:6(7).

Впевнено вигравши перший сет, у другому Ястремська поступалася 2:5. Більше того, Макгейл на власній подачі мала подвійний сет-бол, але реалізувати нагоди не змогла і врешті програла партію, а з нею й матч на тай-брейку. Загальна тривалість матчу склала годину і 36 хвилин.

У третьому колі Даяна зустрінеться з кимось із грандів сучасного тенісу. Її суперницею стане переможниця пари Аманда Анісімова (США, WTA №29) – Кароліна Плішкова (Чехія, WTA №2).

Зауважимо, що в 1/8 фіналу Уханю гратиме ще одна українка Еліна Світоліна. Вона перемогла іспанку Ґарбіньє Муґурусу і тепер зустрінеться зі Свєтланою Кузнєцовою із РФ. А ось Катерина Козлова, яка успішно здолала сито кваліфікації, на старті основної сітки поступилася в трьох сетах американці Елісон Ріск.