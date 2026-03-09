«Ліверпуль» залишився без основного воротаря на матч Ліги чемпіонів

Чемпіон Англії полетів на поєдинок без голкіпера збірної Бразилії

Воротар Аліссон Бекер не допоможе англійському «Ліверпулю» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти стамбульського «Галатасарая». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець не потрапив до заявки «червоних» на поєдинок. У понеділок на тренуванні кіпер відчув дискомфорт. Деталі ушкодження воротаря і терміни відновлення в «Ліверпулі» не озвучили.

Основним у протистоянні з турецьким грандом, вочевидь, буде Гіоргі Мамардашвілі. Грузинський голкіпер страхував Аліссона восени. За його плечима 11 матчів за цей сезон у всіх турнірах, в яких Мамардашвілі пропустив 17 м'ячів.

Тим часом бразилець зіграв 32 поєдинки загалом. Аліссон пропустив 35 голів. Зберіг ворота недоторканими він 12 разів.

До слова, «Ліверпуль» нібито знайшов тренера на наступний сезон. Арне Слота на посаді замінить іспанський фахівець Хабі Алонсо. Врятувати нідерландця від звільнення може тільки тріумф у Лізі чемпіонів.

