Україна посіла перше командне місце на етапі Кубка світу з підводного спорту
Наші представники підводного спорту здобули 29 медалей у трьох вікових категоріях
Збірна України стала першою на етапі Кубка світу з підводного спорту (плавання в ластах, басейн) у Ліньяно-Саббʼядоро (Італія). Про це повідомляє «Главком».
Наші спортсмени здобули 29 медалей (13 золотих, 7 срібних, 9 бронзових) у трьох вікових категоріях (дорослі, юніори, юнаки).
Переможці та призери серед дорослих:
- «Золото»: Олексій Захаров (200 м з аквалангом); Євгенія Тимошенко (100 м в біластах); Анна Яковлева (200 м в ластах); Анна Яковлева (800 м в ластах); Анна Яковлева (400 м в ластах); Артем Корнєєв, Євгенія Тимошенко, Олександр Кузьменко, Єлизавета Гречихіна (комбінована естафета 4×100 м); Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв, Олексій Захаров (естафета 4×100 м в ластах, чоловіки).
- «Срібло»: Євгенія Тимошенко (50 м в біластах); Анна Яковлева (100 м в ластах); Артем Корнєєв (400 м в біластах); Єлизавета Гречихіна, Тетяна Пеніна, Софія Гречко, Анна Яковлева (естафета 4×100 м в ластах, жінки).
- «Бронза»: Софія Гречко (200 м в ластах); Артем Корнєєв (200 м в біластах); Давид Єлісєєв (50 м в ластах); Віталій Гора (400 м з аквалангом).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
