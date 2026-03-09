Україна посіла перше командне місце на етапі Кубка світу з підводного спорту

Наші представники підводного спорту здобули 29 медалей у трьох вікових категоріях

Збірна України стала першою на етапі Кубка світу з підводного спорту (плавання в ластах, басейн) у Ліньяно-Саббʼядоро (Італія). Про це повідомляє «Главком».

Наші спортсмени здобули 29 медалей (13 золотих, 7 срібних, 9 бронзових) у трьох вікових категоріях (дорослі, юніори, юнаки).

Переможці та призери серед дорослих:

«Золото»: Олексій Захаров (200 м з аквалангом); Євгенія Тимошенко (100 м в біластах); Анна Яковлева (200 м в ластах); Анна Яковлева (800 м в ластах); Анна Яковлева (400 м в ластах); Артем Корнєєв, Євгенія Тимошенко, Олександр Кузьменко, Єлизавета Гречихіна (комбінована естафета 4×100 м); Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв, Олексій Захаров (естафета 4×100 м в ластах, чоловіки).

«Срібло»: Євгенія Тимошенко (50 м в біластах); Анна Яковлева (100 м в ластах); Артем Корнєєв (400 м в біластах); Єлизавета Гречихіна, Тетяна Пеніна, Софія Гречко, Анна Яковлева (естафета 4×100 м в ластах, жінки).

«Бронза»: Софія Гречко (200 м в ластах); Артем Корнєєв (200 м в біластах); Давид Єлісєєв (50 м в ластах); Віталій Гора (400 м з аквалангом).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце