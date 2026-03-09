Паралімпіада-2026. Анонс четвертого змагального дня

Українці боротимуться за медалі в одному виді спорту

У вівторок, 10 березня 2026 року, пройде четвертий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Цей змагальний день, на противагу попередньому, стане одним з найнасиченіших. Відбудеться розіграш нагород у двох видах спорту, парагірськолижному спорті та паралижних перегонах, а також відбудуться поєдинки плейоф у керлінгу на кріслах колісних, де також визначаться перші призери Ігор в Італії.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділені ті події, де бере участь Україна.

Розклад четвертого дня Паралімпійських ігор 2026