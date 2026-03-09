Паралімпіада-2026. Анонс четвертого змагального дня
Українці боротимуться за медалі в одному виді спорту
У вівторок, 10 березня 2026 року, пройде четвертий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Цей змагальний день, на противагу попередньому, стане одним з найнасиченіших. Відбудеться розіграш нагород у двох видах спорту, парагірськолижному спорті та паралижних перегонах, а також відбудуться поєдинки плейоф у керлінгу на кріслах колісних, де також визначаться перші призери Ігор в Італії.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділені ті події, де бере участь Україна.
Розклад четвертого дня Паралімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|10 березня
|9:00
|Парагірськолижний спорт
|Альпійська комбінація (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Супергігант
|9:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Велика Британія – Італія
|9:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Китай – Канада
|9:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Південна Корея – Норвегія
|9:45
|Паралижні перегони
|Спринт. Жінки, клас сидячи. Кваліфікація
|9:55
|Паралижні перегони
|Спринт. Чоловіки, клас сидячи. Кваліфікація
|10:05
|Парахокей
|Попередній етап. Група А. Італія – Німеччина
|10:25
|Паралижні перегони
|Спринт. Жінки, клас стоячи. Кваліфікація
|10:35
|Паралижні перегони
|Спринт. Чоловіки, клас стоячи. Кваліфікація
|10:55
|Паралижні перегони
|Спринт. Жінки, спортсмени з ураженням зору. Кваліфікація
|11:05
|Паралижні перегони
|Спринт. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору. Кваліфікація
|12:15
|Паралижні перегони
|Спринт. Півфінали
|13:00
|Парагірськолижний спорт
|🥇 Альпійська комбінація (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Слалом
|13:22
|Паралижні перегони
|🥇 Спринт. Жінки, клас сидячи. Фінал
|13:29
|Паралижні перегони
|🥇 Спринт. Чоловіки, клас сидячи. Фінал
|13:35
|Парахокей
|Попередній етап. Група A. США – Китай
|13:38
|Паралижні перегони
|🥇 Спринт. Жінки, клас стоячи. Фінал
|13:45
|Паралижні перегони
|🥇 Спринт. Чоловіки, клас стоячи. Фінал
|13:54
|Паралижні перегони
|🥇 Спринт. Жінки, спортсмени з ураженням зору. Фінал
|14:01
|Паралижні перегони
|🥇 Спринт. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору. Фінал
|14:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані двійки. Півфінал. Китай – Латвія
|14:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані двійки. Півфінал. Південна Корея – США
|17:05
|Парахокей
|Попередній етап. Група B. Канада – Чехія
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Словаччина – США
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Латвія – Китай
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Італія – Норвегія
|18:35
|Керлінг на кріслах колісних
|Змішані команди. Швеція – Канада
|20:35
|Парахокей
|Попередній етап. Група B. Словаччина – Японія
Виступ українців 10 березня
У четвертий змагальний день Україна буде представлена лише в одному виді спорту – паралижних перегонах. Проте шанси на медалі у спринті, який відкриє програму, в України є незважаючи на те, що ця дисципліна є найменш успішною для синьо-жовтих. Однак на останньому етапі Кубка світу в польському Якушице наші спортсмени мали повний п'єдестал у класі стоячи, а також піднімалися на п'єдестал у класі сидячи серед чоловіків та стоячи у жінок. Біатлонні перегони показали, що функціональні кондиції перебувають на достатньо високому рівні, тому є шанс завоювати чергові нагороди до скрабнички команди.
Нагадаємо, що українська біатлоністка отримала зауваження від організаторів Паралімпіади через напис проти війни. Олександра Кононова розповіла у коментарі для «Суспільне Спорт», що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом «Stop War».
Коментарі — 0