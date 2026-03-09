Головна Спорт Новини
Паралімпіада-2026. Анонс четвертого змагального дня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Павло Баль у разі виграшу медалі стане одним з небагатьох українських паралімпійців з медалями зимових і літніх Паралімпіад
фото: OIS

Українці боротимуться за медалі в одному виді спорту

У вівторок, 10 березня 2026 року, пройде четвертий змагальний день зимової Паралімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Цей змагальний день, на противагу попередньому, стане одним з найнасиченіших. Відбудеться розіграш нагород у двох видах спорту, парагірськолижному спорті та паралижних перегонах, а також відбудуться поєдинки плейоф у керлінгу на кріслах колісних, де також визначаться перші призери Ігор в Італії. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділені ті події, де бере участь Україна.  

Розклад четвертого дня Паралімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
10 березня
9:00 Парагірськолижний спорт Альпійська комбінація (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Супергігант
9:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Велика Британія – Італія
9:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Китай – Канада
9:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Південна Корея – Норвегія
9:45 Паралижні перегони Спринт. Жінки, клас сидячи. Кваліфікація
9:55 Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, клас сидячи. Кваліфікація
10:05 Парахокей Попередній етап. Група А. Італія – Німеччина
10:25 Паралижні перегони Спринт. Жінки, клас стоячи. Кваліфікація
10:35 Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, клас стоячи. Кваліфікація
10:55 Паралижні перегони Спринт. Жінки, спортсмени з ураженням зору. Кваліфікація
11:05 Паралижні перегони Спринт. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору. Кваліфікація
12:15 Паралижні перегони Спринт. Півфінали
13:00 Парагірськолижний спорт 🥇 Альпійська комбінація (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Слалом
13:22 Паралижні перегони 🥇 Спринт. Жінки, клас сидячи. Фінал
13:29 Паралижні перегони 🥇 Спринт. Чоловіки, клас сидячи. Фінал
13:35 Парахокей Попередній етап. Група A. США – Китай
13:38 Паралижні перегони 🥇 Спринт. Жінки, клас стоячи. Фінал
13:45 Паралижні перегони 🥇 Спринт. Чоловіки, клас стоячи. Фінал
13:54 Паралижні перегони 🥇 Спринт. Жінки, спортсмени з ураженням зору. Фінал
14:01 Паралижні перегони 🥇 Спринт. Чоловіки, спортсмени з ураженням зору. Фінал
14:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані двійки. Півфінал. Китай – Латвія
14:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані двійки. Півфінал. Південна Корея – США
17:05 Парахокей Попередній етап. Група B. Канада – Чехія
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Словаччина – США
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Латвія – Китай
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Італія – Норвегія
18:35 Керлінг на кріслах колісних Змішані команди. Швеція – Канада
20:35 Парахокей Попередній етап. Група B. Словаччина – Японія

Виступ українців 10 березня

У четвертий змагальний день Україна буде представлена лише в одному виді спорту – паралижних перегонах. Проте шанси на медалі у спринті, який відкриє програму, в України є незважаючи на те, що ця дисципліна є найменш успішною для синьо-жовтих. Однак на останньому етапі Кубка світу в польському Якушице наші спортсмени мали повний п'єдестал у класі стоячи, а також піднімалися на п'єдестал у класі сидячи серед чоловіків та стоячи у жінок. Біатлонні перегони показали, що функціональні кондиції перебувають на достатньо високому рівні, тому є шанс завоювати чергові нагороди до скрабнички команди.  

Нагадаємо, що українська біатлоністка отримала зауваження від організаторів Паралімпіади через напис проти війни. Олександра Кононова розповіла у коментарі для «Суспільне Спорт», що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом «Stop War».

