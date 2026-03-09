Трамп звернувся до прем'єр-міністра Австралії через жіночу збірну Ірану з футболу

Трамп заявив, що іранських футболісток можуть вбити в Ірані

Президент США Дональд Трамп закликав прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанеза не висилати з країни жіночу збірну Ірану з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа.

«Австралія робить жахливу гуманітарну помилку, дозволяючи жіночій національній футбольній команді Ірану бути насильно поверненою до Ірану, де її, швидше за все, вб'ють. Не робіть цього, пане прем'єр-міністре, надайте їм притулок. Якщо ви цього не зробите, їх приймуть США», – написав Трамп у Truth Social.

Раніше жіноча збірна Ірану відмовилася виконувати гімн країни у матчі з Південною Кореєю, після чого зазнала жорсткої критики в державній іранській пресі.

ЗМІ з посиланням на джерело повідомляли, що перед матчем проти Австралії іранкам довелося виконати національний гімн, оскільки за футболістками уважно стежать іранські спецслужби.

У неділю, 8 березня 2026 року, перед грою зі збірною Філіппін іранки знову заспівали гімн та віддали військове вітання. Як стверджує джерело CNN, сім'ям спортсменок загрожували.

Зазначається, що п'ять футболісток збірної Ірану залишили готель команди в Австралії і зараз перебувають під охороною поліції. Очікується, що їх вчинок можуть повторити й інші іранські гравчині.

Син останнього шаха Ірану Реза Пехлеві закликали владу Австралії забезпечити безпеку жіночої збірної Ірану.

Нагадаємо, головний тренер збірної Іраку з футболу Грем Арнольд закликав відкласти матч за право грати на Чемпіонату світу, який має відбутися наприкінці березня.