Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі»

Антон Федорців
Антон Федорців
Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі»
Роман Абрамовіч вирішив допомогти ще й росіянам
фото: Reuters

Російський олігарх прагне самостійно розпоряджатися отриманими коштами

Юристи мільярдера Романа Абрамовіча готові судитися за призначені Україні 2,35 млрд фунтів із продажу лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Представники олігарха сповістили уряд Сполученого Королівства, що оскаржуватимуть будь-які спроби конфіскувати гроші свого клієнта. Кошти від угоди щодо продажу «синіх» залишаються замороженими на рахунках компанії Fordstam Ltd. Абрамовіч і британська влада кілька років не можуть узгодити алгоритм передачі грошей на благодійність.

Прем'єр-міністр Кір Стармер наполягає на переказі коштів спеціальному гуманітарному фонду України. Уряд Великої Британії готовий добиватися цього в суді. Однак, олігарх наполягає на добровільному характері меценатства.

Абрамовіч у період продажу «Челсі» пообіцяв передати кошти на гуманітарні потреби українців. Утім, тепер юристи російського мільярдера наполягають на допомозі «всім жертвам війни». Таким чином, принаймні частину коштів вони прагнуть зарезервувати для росіян.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Велика Британія Україна Прем’єр-ліга ФК Челсі Кір Стармер

