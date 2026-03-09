Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу «Челсі»

Російський олігарх прагне самостійно розпоряджатися отриманими коштами

Юристи мільярдера Романа Абрамовіча готові судитися за призначені Україні 2,35 млрд фунтів із продажу лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Представники олігарха сповістили уряд Сполученого Королівства, що оскаржуватимуть будь-які спроби конфіскувати гроші свого клієнта. Кошти від угоди щодо продажу «синіх» залишаються замороженими на рахунках компанії Fordstam Ltd. Абрамовіч і британська влада кілька років не можуть узгодити алгоритм передачі грошей на благодійність.

Прем'єр-міністр Кір Стармер наполягає на переказі коштів спеціальному гуманітарному фонду України. Уряд Великої Британії готовий добиватися цього в суді. Однак, олігарх наполягає на добровільному характері меценатства.

Абрамовіч у період продажу «Челсі» пообіцяв передати кошти на гуманітарні потреби українців. Утім, тепер юристи російського мільярдера наполягають на допомозі «всім жертвам війни». Таким чином, принаймні частину коштів вони прагнуть зарезервувати для росіян.

