«Реал» втратив провідного оборонця перед 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Альваро Каррерас вибув на невизначений термін
фото: ФК «Реал»

Королівський клуб зіткнувся з небувалими кадровими проблемами

Фулбек Альваро Каррерас не допоможе мадридському «Реалу» в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець зазнав травми литкового м'яза. Останній матч «вершкових» у Ла Лізі він пропустив через перебір жовтих карток. Терміни відновлення оборонця наразі невідомі.

Каррерас приєднався до «Реала» минулого літа. З тих пір він провів 34 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу фланговий оборонець записав по два голи та асисти.

У лазареті мадридців опинилися понад півдесятка виконавців. Компанію Каррерасу складуть оборонці Алаба та Мілітан, хавбеки Беллінгем і Себальйос, нападники Мбаппе та Родріго.

«Реал» 11 березня прийме «Манчестер Сіті» в плейофф головного єврокубка. Матч-відповідь відбудеться за тиждень на Туманному Альбіоні. Переможець пари в чвертьфіналі потрапить на сильнішого в протистоянні «Аталанти» з Бергамо та мюнхенської «Баварії».

Тим часом «вершкові» накинули оком на півзахисника англійського «Ньюкасла». Італієць Тоналі став альтернативою чемпіону Європи Родрі («Манчестер Сіті»). «Сороки» вимагатимуть за хавбека щонайменше 80 млн фунтів.

До слова, фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

