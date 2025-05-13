Костюк поступилася прихильниці Лукашенка на турнірі WTA 1000 у Римі

Костюк не реалізувала сетпоїнт у другому сеті

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася лідерці рейтингу WTA білорусці Аріні Сабаленці у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Стартову партію українка програла за 31 хвилину – 1:6.

У другому сеті, який тривав більше 90 хвилин, доля гри вирішувалася на тайбрейку. Костюк не реалізувала сетпоїнт та відіграла два матчпоїнти. Але з третього матчпоїнту Сабаленка змоглв все ж виграти сет та матч – 7:6.

Нагадаємо, Сабаленка неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також Сабаленка публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Сабаленка вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Яку повідомлялося, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.