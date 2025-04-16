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Від пасок залишилися лише верхівки. Священники оцінили хіт супермаркетів на «канонічність»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Від пасок залишилися лише верхівки. Священники оцінили хіт супермаркетів на «канонічність»
Ідея верхівок пасок виникла як відповідь на попит серед споживачів
колаж: glavcom.ua

Чи не йде великодня новинка врозріз із християнськими традиціями та святковою символікою? Думка представників церкви

Цього року, окрім традиційного святкового хліба, супермаркети почали пропонувати українцям лише верхівки пасок – ніжні частини із глазур’ю, якими так люблять ласувати багато українців. Таке рішення викликало неабияке зацікавлення серед покупців і змусило замислитися, як церква ставиться до цієї інновації та чи відповідає вона традиціям на Великдень. Про це повідомляє «Главком».

Що каже церква?

«Главком» звернувся до священників різних конфесій, аби дізнатися їхню думку щодо продажу лише верхівок пасок. Протоієрей Володимирського собору, отець Олександр Шмуригін зазначив: немає нічого страшного у пасці незвичної форми. 

«По-перше, коли приносимо великодні страви на освячення, ми приносимо і просимо у Господа Бога благословення на вихід з посту, в якому перебували 40 днів і плюс Страсний тиждень. Тому ми приносимо на освячення скромну їжу, кобасу, м'ясо, сир, яєчки. Пасочки – це теж наш український пасхальний хліб. Ісус Христос – хліб життя. Вони є різних розмірів, є і такі малесенькі. І, звичайно, в традиції не тільки просто купляти в супермаркеті, а й пекти вдома. Це така дань нашої української християнської культури. Такі паски можуть бути матеріальним пожертвуванням в Храм та згодом допомогти нужденним, які завжди є серед нас. Їх роздають у сиротинцях, військових госпіталях, лікарнях. Тому якщо є якась маленька паска, тут немає нічого страшного. Я вважаю, люди можуть і таку придбати і принести до церкви, якщо вони так хочуть, освятити, і так само розговітися маленьким шматочком цієї пасочки», – розповів отець Шмуригін.

Отець Шмуригін підкреслив: не має значення форма чи розмір паски: «Найголовніше в цьому святі те, що Христос Воскрес, і духовна радість свята – це найголовніше, навіть під час цієї жахливої війни». 

Духовний провідник отець Віталій Назар з монастиря редемптористів також оцінив хіт супермаркетів на «канонічність». «Паска – символ Воскреслого Христа, символ життя. Не важливо, якого вона розміру. Тут швидше мова про символізм, а не про форму і розмір. Так, це не звична форма паски, яку ми всі звикли бачити у кошиках на освячення, проте не бачу жодної проблеми у такому форматі. Церква не може бути проти такої форми. Хоч це і верхівка, проте все одно це паска. Радше варто підійти з практичної точки зору, адже для одної людини цієї паски може вистачити, а от на сім'ю – навряд чи. Загалом не маю нічого проти такого формату, але чи буде такої паски достатньо – нехай люди вирішують самі», – розповів отець Віталій Назар.

Чому верхівки?

Верхівка паски продається у супермаркетах України
Верхівка паски продається у супермаркетах України
скріншот

Ідея верхівок пасок виникла як відповідь на попит серед споживачів. Багато українців зізнавалися, що найулюбленішою частиною паски для них є верхівка з глазур’ю та декором. Для деяких це справжній символ Великодня – смачний, яскравий й апетитний. Попит породив пропозицію та з’явилися лише верхівки – без основи із тіста.

Покупці прийняли нововведення із захопленням. Ті, хто не любить надто щільне тісто, отримали можливість придбати улюблену частину паски за доступною ціною. Проте виникає питання, чи це не йде врозріз із християнськими традиціями та святковою символікою.

Як реагують українці?

Верхівка паски продається в українських супермаркетів
Верхівка паски продається в українських супермаркетів
скріншот

Більшість покупців схвалює ідею, називаючи її «геніальною» та «зручною». Українці зазначають, що це «втілення їх дитячих мрій» та радіють новинкам у супермаркетах.

Ідея продажу верхушок пасок може стати початком нової кулінарної традиції в Україні. Це свідчить про те, як святкові звичаї адаптуються до сучасних реалій і бажань людей.

Попри дискусії, Великдень залишається часом радості, духовного очищення та єднання. Незалежно від того, яку форму має ваша паска, головне – це її значення в серці кожного.

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Теги: церква Великдень 2025 традиції

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