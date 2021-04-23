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    Депутат Беленюк сенсаційно програв на чемпіонаті Європи з боротьби

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    Жан Беленюк несподівано програв у чвертьфіналі чемпіонату Європи - Депутат Беленюк сенсаційно програв на чемпіонаті Європи з боротьби
    Жан Беленюк несподівано програв у чвертьфіналі чемпіонату Європи
    Фото з відкритих джерел

    Українець поступився в чвертьфіналі сербу Датунашвілі

    Чемпіон світу з боротьби греко-римським стилем Жан Беленюк несподівано поступився сербу Зурібі Датунашвілі в чвертьфіналі чемпіонату Європи. Під час зустрічі українець здобув перший бал, але суперник, який раніше вигравав континентальну першість в інших вагових категоріях, зумів зрівняти рахунок. Поєдинок так і завершився – 1:1, а перемогу віддали супернику Жана, який здобув останнє очко.

    Тепер Беленюк може поборотися лише за бронзову нагороду.

    Нагадаємо, минулого року чемпіоном континенту став Семен Новіков, проте на Олімпіаду він не поїде, бо Беленюк завоював ліцензію у цій категорії, до 87 кг, раніше на чемпіонаті світу.

    Жан Беленюк є срібним призером Олімпіади в Ріо. Є триразовим чемпіоном Європи і дворазовим переможцем світових першостей.

    До півфіналу вийшов лише один представник України Дмиро Пишков.

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    Теги: чемпіонат Європи Жан Беленюк греко-римська боротьба
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