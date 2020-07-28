  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Правосуддя по-українськи. Арбітра скандального матчу «Інгулець» – «Прикарпаття» покарали штрафом

    • Розсилка
    Іван Бондар залишиться арбітром-професіоналом - Правосуддя по-українськи. Арбітра скандального матчу «Інгулець» – «Прикарпаття» покарали штрафом
    Іван Бондар залишиться арбітром-професіоналом
    Світлина - ТСН

    Сума штрафних санкцій тримається в таємниці

    Арбітр матчу 24-го туру першої ліги «Інгулець» – «Прикарпаття» Іван Бондар, який допустив грубі результативні помилки в цій грі, продовжить кар'єру професійного судді.

    Комітет арбітрів Української асоціації футболу провів аналіз роботи рефері в цьому поєдинку і не виявив корупційної складової в його діях.

    Втім, штрафних санкцій та «останнього попередження» Бондар теж не уникне, але все ж знову зможе працювати на матчах усіх трьох професійних ліг, оскільки є одним із найдосвідченіших арбітрів.

    Раніше повідомлялося, що комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар допустив відразу дві грубі помилки, які вплинули на результат зустрічі.

    Спочатку рефері помилково дав другу жовту картку івано-франківцеві Владиславу Семотюку на 53-ій хвилині, трактувавши епізод як симуляцію, а на третій компенсованій хвилині Бондар помилково призначив пенальті у ворота «Прикарпаття», який і вирішив результат зустрічі – 1:0 на користь «Інгульця», президентом якого є одіозний керівник місцевого агрохолдингу Олександр Поворознюк.

    Голова комітету арбітрів Лучано Лучі написав Івану Бондарю лист, в якому вказав на його помилки і повідомив про можливі санкції до цього судді аж до довічної дискваліфікації. 

     Читайте також: Футбол для голів колгоспу? Мер Івано-Франківська – про останній скандал у Першій лізі
    НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал Олександр Поворознюк ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Інгулець» Владислав Семотюк Іван Бондар Лучано Лучі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ