Правосуддя по-українськи. Арбітра скандального матчу «Інгулець» – «Прикарпаття» покарали штрафом



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Іван Бондар залишиться арбітром-професіоналом Світлина - ТСН

Сума штрафних санкцій тримається в таємниці

Арбітр матчу 24-го туру першої ліги «Інгулець» – «Прикарпаття» Іван Бондар, який допустив грубі результативні помилки в цій грі, продовжить кар'єру професійного судді.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу провів аналіз роботи рефері в цьому поєдинку і не виявив корупційної складової в його діях.

Втім, штрафних санкцій та «останнього попередження» Бондар теж не уникне, але все ж знову зможе працювати на матчах усіх трьох професійних ліг, оскільки є одним із найдосвідченіших арбітрів.

Раніше повідомлялося, що комітет арбітрів визнав, що Іван Бондар допустив відразу дві грубі помилки, які вплинули на результат зустрічі.

Спочатку рефері помилково дав другу жовту картку івано-франківцеві Владиславу Семотюку на 53-ій хвилині, трактувавши епізод як симуляцію, а на третій компенсованій хвилині Бондар помилково призначив пенальті у ворота «Прикарпаття», який і вирішив результат зустрічі – 1:0 на користь «Інгульця», президентом якого є одіозний керівник місцевого агрохолдингу Олександр Поворознюк.

Голова комітету арбітрів Лучано Лучі написав Івану Бондарю лист, в якому вказав на його помилки і повідомив про можливі санкції до цього судді аж до довічної дискваліфікації.