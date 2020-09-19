У Прем’єр-лізі відбулася перша у цьому сезоні тренерська відставка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Михайленко вирішив перегорнути сторінку Світлина - UA-Футбол

Дмитро Михайленко працював у СК «Дніпрі-1» з дня заснування

За підсумками першого матчу третього туру української футбольної Прем’єр-ліги, в якому СК «Дніпро-1» програв удома 1:2 «Маріуполю», сталася тренерська відставка.

Точніше, відставка ця була запрограмована ще перед матчем. Дмитро Михайленко, який очолював СК «Дніпро-1» з дня його заснування, тобто з самого початку афери Ігоря Коломойського з переформатуванням класичного «Дніпра» в новоутворення під назвою СКД-1 у 2017 році, вважався приреченим. Його наступником називають хорватського тренера Іґора Йовічевіча, котрий в Україні працював зі львівськими «Карпатами», а на початку цього року встиг по очолювати хорватське «Динамо» з Заґреба.

СК «Дніпро-1» - «Маріуполь» - 1:2

Голи: 0:1 – Артем Бондаренко (26). 1:1 – Олексій Хобленко (60). 1:2 – Данило Сагуткін (78)

Михайленко оголосив про своє рішення на післяматчевій прес-конференції.

«Мені потрібно зробити заяву. Я вже в роздягальні поговорив з хлопцями. Не той старт, який ми хотіли. Щось йде не так, тому, напевно, час йти, перегорнути сторінку, як би це прикро і гірко не звучало. Дуже багато часу я провів у цьому клубі – більше 20 років (тренер не розділяє класичний «Дніпро» від СКД-1 – прим.). І як гравець, і як тренер. Тому прийшов час щось змінити. Ми з тренерським штабом йдемо. Я хотів би подякувати всім, уболівальникам.

Велике спасибі керівництву, президенту, Русолу, хлопцям, які весь цей час були поруч за ті роки, які ми провели разом. За те ставлення, яке вони давали мені. За підтримку, яку надавали. Зараз час кораблю змінити капітана. Як би це прикро не лунало, але пора йти.

Впевнений, у цієї команди велике майбутнє. У нас відмінна команда. Нехай щось не виходило останнім часом, щось збилося, пропала якась хімія. Тому час перегорнути сторінку і рухатися далі команді і мені як тренеру. Впевнений, єврокубки будуть вже на наступний рік. Впевнений, ця команда здатна на багато що, здатна частіше перемагати, набирати очки», - сказав Михайленко.

«Дніпро-1» від щирого серця бажає Дмитру Михайленку успіхів і вдалого продовження кар'єри. Зі свого боку запевняємо: ми залишаємося друзями і кажемо не «прощавай», а «до побачення», - йдеться в заяві клубу.

Додамо, що після трьох турів СК «Дніпро-1» набрав лише одне очко. «Маріуполь» з шістьма пунктами вийшов на поточне друге місце.