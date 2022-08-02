Жеребкування Ліги чемпіонів: оголошено потенційного суперника київського «Динамо»

Перший матч «Динамо» проти «Штурма» запланований на 3 серпня

Матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 16-17 серпня і 23-24 серпня

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося київське «Динамо», яке ще має зіграти матчі третього етапу кваліфікації ЛЧ проти австрійського «Штурма» (3 серпня – у польській Лодзі та 9 серпня – у Граці).

У разі успішного подолання австрійської перешкоди підопічні Мірчі Луческу виборюватимуть путівку до групового турніру в поєдинках із найсильнішим у протистоянні «Бенфіка» (Португалія) – «Мідтьюлланд» (Данія). Перша зустріч суперників відбудеться 16 чи 17 серпня у Лодзі, поєдинок-відповідь – 23 чи 24 серпня у Лісабоні чи Хернінгу.

Іншу пару на «Шляху представників ліг» сформують «Юніон Сент-Жіллуаз» (Бельгія) / «Рейнджерс» (Шотландія) – «Монако» (Франція) / ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди).

Крім того, в раунді плей-оф відбору Ліги чемпіонів по «Шляху чемпіонів» зіграють:

«Карабах» (Азербайджан) / «Ференцварош» (Угорщина) – «Шериф» (Молдова) / «Вікторія» (Чехія)

«Буде-Глімт» (Норвегія) / «Жальгіріс» (Литва) – «Лудогорець» (Болгарія) / «Динамо» (Загреб, Хорватія)

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) / «Аполлон» (Кіпр) – «Црвена Звезда» (Сербія) / «Пюнік» (Вірменія)

«Копенгаген» (Данія) – «Трабзонспор» (Туреччина)

Додамо, що переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового турніру Ліги чемпіонів, а команди, що програли, продовжать виступ на груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, під час матчу після першого забитого київською командою гола турецькі фани почали скандувати ім'я Путіна. У відповідь на це тренер київського «Динамо» Мірча Луческу проігнорував пресконференцію, яка є традиційною після поєдинків у Лізі чемпіонів.

Президент «Фенербахче» Алі Коч заявив, що стамбульський клуб не вибачатиметься за те, що фанати клубу скандували «Володимир Путін» під час матчу з київським «Динамо».

Варто зазначити, що київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно звернулася до УЄФА щодо неприйнятних скандувань з боку турецьких фанатів на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Фенербахче» – «Динамо».