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    Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа

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    Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу відчуває психологічний тиск через захист титулів і очікування фанатів

    Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 KO), який 25 вересня спробує заволодіти поясами трьох категорій у надважкій вазі, перед боєм з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) заявив, що в психологічному плані йому легше, ніж його супернику.

    «Я не збираюся нервувати. Навіщо мені це? Якщо я буду нервувати, нічого не змінитися. Я точно не стану сильнішим від цього. Я можу стати тільки слабшим. Перед боєм я буду спокійний і впевнений у собі. Ймовірно, прочитаю книгу або подивлюся фільм. Можливо, поспілкуюся зі своїми близькими або подзвоню своєму синові. Я взагалі не збираюся нервувати, – наводить слова Усика Хsport з посиланням на express.co.uk. – Я вважаю, що Ентоні буде важче. Бо у нього три титули, захист яких він проводить у себе вдома. Джошуа буде битися з лисим хлопцем з України, який приїхав до його країни, і буде шукати можливості відібрати у нього титули».

    Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні на арені «Тоттенгем Готспур».

    Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.

    Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.

    Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа