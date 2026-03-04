«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ

Німецький гранд визначився з пріоритетною кандидатурою у лінію атаки

Мюнхенська «Баварія» готова замінити форварда Гаррі Кейна нападником стамбульського «Галатасарая» Віктором Осімгеном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot Mercato.

«Ротен» напрацьовують варіанти комплектації атакувальної лінії на довгий період. Контракт Кейна з мюнхенцями чинний до літа 2027 року. «Баварія» прагне мати альтернативу на випадок зриву перемовин щодо пролонгації договору.

У разі втрати англійського форварда до німецького гранда приєднається Осімген. Кандидатуру африканця нібито схвалив особисто керманич «Баварії» Венсан Компані. Контракт нігерійського нападника з «Галатасараєм» розрахований до кінця сезону 2028/29.

У нинішньому сезоні Осімген провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів. Форвард виступав у Німеччині на зорі кар'єри. Проте, його спогади про період у «Вольфсбурзі» навряд приємні (16 поєдинків без результативних дій).

До слова, «Баварія» розпочала роботу над пролонгацією Кейна. Керівництво мюнхенців прагне заздалегідь визначити долю англійця. У нинішньому сезоні він оформив 45 голів.

Тим часом дортмундська «Боруссія» втратила капітана команди до кінця сезону. Універсал Емре Джан порвав «хрести» лівого коліна. Він пропустить щонайменше півроку.