Президент швейцарського клубу виступив за повернення Росії до міжнародного футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Президент швейцарського клубу виступив за повернення Росії до міжнародного футболу
Крістіан Константін зробив скандальну заяву

Константін: На тлі всього, що відбувається, найкращим рішенням буде не скасування Чемпіонату світу у США, а повернення Росії

Президент швейцарського клубу «Сьона» Крістіан Константін під час розмови з пропагандистами виступив за повернення Росії до міжнародного футболу. Про це повідомляє «Главком».

«ФІФА теоретично може виключити США та Ізраїль, але мені не хотілося б, щоб спорт знову пов'язували з політикою. На тлі всього, що відбувається, найкращим рішенням буде не скасування Чемпіонату світу у США, а повернення Росії», – сказав Константін.

З 2022 року російські клуби та збірні відсторонені від турнірів ФІФА та УЄФА через агресію РФ проти України.

У зв'язку з цим збірна Росії не змогла взяти участь у стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу в Катарі (2022 рік), пропустила чемпіонат Європи в Німеччині (2024 рік) і не виступила у кваліфікації на світову першість 2026 року, яка пройде у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
