Президент швейцарського клубу виступив за повернення Росії до міжнародного футболу

Константін: На тлі всього, що відбувається, найкращим рішенням буде не скасування Чемпіонату світу у США, а повернення Росії

Президент швейцарського клубу «Сьона» Крістіан Константін під час розмови з пропагандистами виступив за повернення Росії до міжнародного футболу. Про це повідомляє «Главком».

«ФІФА теоретично може виключити США та Ізраїль, але мені не хотілося б, щоб спорт знову пов'язували з політикою. На тлі всього, що відбувається, найкращим рішенням буде не скасування Чемпіонату світу у США, а повернення Росії», – сказав Константін.

З 2022 року російські клуби та збірні відсторонені від турнірів ФІФА та УЄФА через агресію РФ проти України.

У зв'язку з цим збірна Росії не змогла взяти участь у стикових матчах за вихід на Чемпіонат світу в Катарі (2022 рік), пропустила чемпіонат Європи в Німеччині (2024 рік) і не виступила у кваліфікації на світову першість 2026 року, яка пройде у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)