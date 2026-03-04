Головна Спорт Новини
1150 присідань. Чотирирічний хлопчик з Одеси встановив рекорд України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Мама Давида Світлана заявила, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась
фото: Світлана Дулогло

Представники Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення юного одесита Давида Дулогло

Чотирирічний житель Одеси Давид Дулогло встановив рекорд України – за одну годину і п'ять хвилин хлопчик здійснив 1150 присідань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Давид став наймолодшою дитиною, яка виконала таку серію присідань у режимі non-stop. Про це розповіла мати хлопчика Світлана Дулогло.

Вона додала, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась, адже Давиду лише чотири рочки.

«Давид маленький, його будь-яка дрібниця може відволікати. Навіть якщо телефон задзвонить – він відволічеться» , – поділилась жінка.

Та попри хвилювання матері, представники Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення 4-річного одесита та видали йому сертифікат рекорду України.

Його 7-річна сестра Мілана також рекордсменка – дівчинка за 38 хвилин безперервно здійснила 1177 присідань. Обох дітей тренує їхній батько Руслан.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
