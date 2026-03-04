1150 присідань. Чотирирічний хлопчик з Одеси встановив рекорд України

Мама Давида Світлана заявила, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась

Чотирирічний житель Одеси Давид Дулогло встановив рекорд України – за одну годину і п'ять хвилин хлопчик здійснив 1150 присідань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Давид став наймолодшою дитиною, яка виконала таку серію присідань у режимі non-stop. Про це розповіла мати хлопчика Світлана Дулогло.

Вона додала, що перед встановленням рекорду дуже хвилювалась, адже Давиду лише чотири рочки.

«Давид маленький, його будь-яка дрібниця може відволікати. Навіть якщо телефон задзвонить – він відволічеться» , – поділилась жінка.

Та попри хвилювання матері, представники Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення 4-річного одесита та видали йому сертифікат рекорду України.

Його 7-річна сестра Мілана також рекордсменка – дівчинка за 38 хвилин безперервно здійснила 1177 присідань. Обох дітей тренує їхній батько Руслан.

