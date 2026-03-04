Головна Спорт Новини
Легендарний володар «Золотого м'яча» назвав найгіршу рису сучасного футболу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Легендарний володар «Золотого м'яча» назвав найгіршу рису сучасного футболу
Рууд Гулліт розчарований змінами у футболі
фото: Belga

Чемпіон Європи 1988 року дорікнув новій генерації футболістів за брак нестандартних дій

Колишній лідер збірної Нідерландів Рууд Гулліт виділив тенденції у сучасному футболі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Voetbal Zone.

«Усі нинішні футболісти в хорошій формі, бігають і захищаються. Але нам неймовірно не вистачає гравців, які вміють обігрувати суперників. Я сумую за розвагами. Для футболу негатив, що їх немає», – заявив володар «Золотого мяча-1987».

Гулліт зізнався, що перестав отримувати задоволення від перегляду матчів. На його думку, футболісти фактично перетворилися на роботі. Зокрема, не в захваті нідерландець від «тіки-таки».

«Я часто дивлюся матчі, бо мушу, але мені це вже не так подобається. Складається враження, що футболісти просто виконують накази, і це турбує мене. Вони відвертаються від м'яча, що летить в них, і водночас занадто багато пасують», – додав Гулліт.

Тим часом президент США Дональд Трамп прокоментував участь збірної Ірану на ЧС-2026. Господар Білого дому висловив байдужість до цього факту. Зокрема, він не робитиме трагедії у разі відмови національної команди від участі в Мундіалі.

До слова, раніше екскерманич «Барселони» Хаві Ернандес провів перемовини з марокканською федерацією. Іспанець готовий очолити національну команду Марокко. Наразі сторони не зійшлися щодо термінів старту співпраці.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Новини

