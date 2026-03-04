УЄФА заборонила фанатам «Галатасарая» відвідувати матч Ліги чемпіонів у Ліверпулі

Зустріч «Ліверпуль» – «Галатасарай» відбудеться 18 березня 2026 року

Апеляційний комітет УЄФА заборонив турецькому «Галатасараю» продавати квитки вболівальникам на гостьовий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Ліверпуля». Про це повідомила прес-служба УЄФА, інформує «Главком».

УЄФА також оштрафувала «Галатасарай» на €40 тис. через поведінку вболівальників у матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського «Ювентуса», який пройшов 25 лютого 2026 року в Турині.

Під час зустрічі фанати «Галатасарая» кидали на поле сторонні предмети, використовували піротехніку та влаштовували безлад.

Перший матч 1/8 фіналу «Ліверпуль» та «Галатасарай» проведуть 10 березня 2026 року в Туреччині, гра-відповідь пройде 18 березня 2026 року в Англії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)