Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА заборонила фанатам «Галатасарая» відвідувати матч Ліги чемпіонів у Ліверпулі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
УЄФА заборонила фанатам «Галатасарая» відвідувати матч Ліги чемпіонів у Ліверпулі
«Галатасарай» лишиться без підтримки фанатів у Ліверпулі
фото: Reuters

Зустріч «Ліверпуль» – «Галатасарай» відбудеться 18 березня 2026 року

Апеляційний комітет УЄФА заборонив турецькому «Галатасараю» продавати квитки вболівальникам на гостьовий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського «Ліверпуля». Про це повідомила прес-служба УЄФА, інформує «Главком».

УЄФА також оштрафувала «Галатасарай» на €40 тис. через поведінку вболівальників у матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти італійського «Ювентуса», який пройшов 25 лютого 2026 року в Турині.

Під час зустрічі фанати «Галатасарая» кидали на поле сторонні предмети, використовували піротехніку та влаштовували безлад.

Перший матч 1/8 фіналу «Ліверпуль» та «Галатасарай» проведуть 10 березня 2026 року в Туреччині, гра-відповідь пройде 18 березня 2026 року в Англії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: «Ґалатасарай» НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Megogo транслюватиме матчі жіночої збірної України з футболу у кваліфікації Чемпіонату світу 2027
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу
2 березня, 16:44
Гаррі Кейн матиме нагоду затриматися в складі «Баварії»
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
2 березня, 14:48
Агапов належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу»
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику
26 лютого, 12:59
Джанлука Престіанні отримав слова підтримки від президента «Бенфіки»
Багаторічний одноклубник Шевченка став на бік дискваліфікованого футболіста «Бенфіки»
24 лютого, 14:21
«Атлетіко» матиме перевагу власного поля
Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу Реклама
24 лютого, 07:21
«Жовто-чорні» та «пивовари» від зими не втекли
УПЛ скасувала один із матчів понеділка
23 лютого, 13:15
«Бенфіка» й «Реал» удруге за 2026 рік зустрінуться в Португалії
«Бенфіка» – «Реал». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
16 лютого, 14:03
УЄФА продовжує переказувати кошти країні-агресору
Росія отримала від УЄФА понад 9 млн євро виплат солідарності за сезон 2024/25
12 лютого, 16:18
Іван Пахолюк демонстрував зрілу гру восени
Українець увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу
11 лютого, 12:11

Новини

Легендарний володар «Золотого м'яча» назвав найгіршу рису сучасного футболу
Легендарний володар «Золотого м'яча» назвав найгіршу рису сучасного футболу
Президент швейцарського клубу виступив за повернення Росії до міжнародного футболу
Президент швейцарського клубу виступив за повернення Росії до міжнародного футболу
1150 присідань. Чотирирічний хлопчик з Одеси встановив рекорд України
1150 присідань. Чотирирічний хлопчик з Одеси встановив рекорд України
УЄФА заборонила фанатам «Галатасарая» відвідувати матч Ліги чемпіонів у Ліверпулі
УЄФА заборонила фанатам «Галатасарая» відвідувати матч Ліги чемпіонів у Ліверпулі
«Динамо» розділило з «Поліссям» нагороди туру Прем'єр-ліги
«Динамо» розділило з «Поліссям» нагороди туру Прем'єр-ліги
«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ
«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua