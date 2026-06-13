«Шахтар» купив бразильського суперталанта за 9 млн євро – джерело

Раян Роберто стане черговим новачком «гірників»

Бразильський вінгер «Фламенго» Раян Роберто невдовзі перейде в донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби вже досягли угоди щодо трансферу 18-річного футболіста. Сума переходу оцінюється в 9 мільйонів євро. Бразильські ЗМІ повідомляють, що «Фламенго» отримає 10% від суми подальшого перепродажу гравця.

Раян Роберто за кар'єру провів лише 2 офіційні матчі за дорослу команду «Фламенго». У складі колективу U-20 гравець взяв участь у 16 поєдинках, відзначившись 6 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею. У Бразилії його вважають одним із найбільш талановитих представників свого покоління.

Нагадаємо, новачок донецького «Шахтаря» Олександр Караваєв поділився думками щодо переходу з київського «Динамо». Українець після семи сезонів у складі столичного гранда перейшов у лави найпринциповішого суперника «біло-синіх». Утім, Караваєв – вихованець «гірників». Оборонець зізнався, що донедавна не міг уявити повернення в рідний клуб.

«Коли грав в академії «Шахтаря» і випускався з неї, то були вже такі думки, що є шанси зачепитися, зіграти за першу команду – їздив на збори, але у офіційному матчі так і не вийшов. А згодом таких думок уже менше і менше було. Але для мене це показник: коли команда, що є чемпіоном країни, робить тобі пропозицію посилити її склад, то я вважаю, що це була сильна праця і що все це помічається», – пояснив Караваєв.

Наважився на контроверсійний перехід оборонець через брак ігрової практики в складі «Динамо» в кампанії 2025/26. Зокрема, в другій частині сезону він сім разів так і не вийшов із лави запасних. Бажання продовжувати грати регулярно було головним мотивом українця під час перемовин.