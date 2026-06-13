Лузан здобула два золота у перший день фіналів Чемпіонату Європи 2026 з веслування

Людмила Лузан здобула дві золоті медалі на Євро-2026 з веслування

Вдруге перемогла у парі з Анастасією Рибачок

Людмила Лузан закінчила перший день фіналів Чемпіонату Європи 2026 з веслування на байдарках і каное з двома золотими нагородами. Про це повідомляє «Главком».

Спочатку Лузан вперше в кар'єрі стала чемпіонкою Європи у двійці на дистанції 200 м. Досі вона двічі вигравала золото на олімпійській дистанції 500 м. А згодом Лузан разом з Анастасією Рибачок також стала чемпіонкою у двійці на дистанції 200 м.

У фінальному заїзді українки показали результат 43 399 с. Понад секунду Людмила та Анастасія виграли у найближчих суперниць – Іспанії (+1.180 с) та Польщі (+1.515 с).

Лузан та Рибачок здобули четверту загальну нагороду на чемпіонатах Європи, серед яких – третю золоту. Вперше Людмила та Анастасія у дуеті здобули золото на спринтерській дистанції 200 м на континентальній першості.

Попереду у португальському Монтемор-у-Велью у Лузан ще два фінали на 500-метрівках: особистий і у двійці з Рибачок. Вони відбудуться у неділю, 14 червня.

Нагадаємо, український веслувальник Ігор Хмара здобув першу перемогу у сезоні-2026 Кубка світу з академічного веслування.

Першу медаль для України у сезоні Кубка світу з академічного веслування приніс Ігор Хмара у чоловічій легкій одиночці. На етапі у болгарському Пловдиві українець подолав дистанцію з результатом 6:57.16 та здобув золото. Найближчого переслідувача Фірдавса Ахунова з Узбекистану Хмара випередив на 9.71 секунд.