Герой матчу США – Парагвай на Чемпіонаті світу обирав за яку з трьох збірних грати

Фоларін Балогун міг і не зіграти на світовій першості 2026 року, якби не обрав грати за команду США

Головний герой дебютного матчу збірної США на Чемпіонаті світу 2026, автор дубля проти Парагваю Фоларін Балогун, міг обрати зовсім іншу країну для продовження кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

Вражаючий поєдинок від Балогуна

Поєдинок розпочався для господарів ідеально: вже на 7-й хвилині півзахисник парагвайців Даміан Бобаділья зрізав м'яч у власні ворота. А далі на полі засяяла зірка Балогуна. На 23-й хвилині після передачі Крістіана Пулісіка, для якого цей асист став 21-м у кар'єрі за збірну, Фоларін подвоїв перевагу. Незадовго до цього арбітри скасували ще один гол нападника через офсайд, але перед самою перервою, на 5-й компенсованій хвилині, Балогун оформив дубль, ефектно пробивши у верхній лівий кут воротаря.

Завдяки цьому перформансу Фоларін Балогун встановив унікальне історичне досягнення. Він став першим американським футболістом за останні 96 років, який зумів забити більше одного гола в одному матчі чемпіонату світу. Востаннє подібне вдавалося Берту Патеноуду на першому в історії мундіалі 1930 року – і, що символічно, також у поєдинку проти Парагваю, який тоді завершився рахунком 3:0.

Варіанти для кар'єри гравця

Фоларін Балогун народився в бруклінському районі Нью-Йорка в родині нігерійців. Проте вже за місяць родина переїхала до Лондона, де хлопчик виріс і у восьмирічному віці потрапив до знаменитої академії «Арсенала».

Протягом тривалого часу нападник перебував на роздоріжжі, маючи право виступати за три різні національні збірні. На юнацькому рівні він встиг пограти і за збірну США U-18, і за молодіжну команду Англії U-21. Футбольна асоціація Англії активно залучала гравця, аж тут також включилася Нігерія, яка намагалася переконати його обрати історичну батьківщину батьків.

Проте у 2023 році, після блискучого сезону у французькому «Реймсі», де гравець забив 19 голів у 34 матчах, Балогун скористався правилом ФІФА і прийняв остаточне рішення на користь США. Зважаючи на те, що Англія традиційно переповнена зірками, а Нігерія взагалі не пробилася на Чемпіонат світу 2026, вибір форварда, який минулого сезону забив 19 м'ячів за «Монако», виявився ідеальним.

Нагадаємо, що матч Канади та Боснії і Герцеговини на Чемпіонаті світу 2026 мав особливий підтекст.