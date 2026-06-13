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«Динамо» повернуло орендованого гравця з «Карпат»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Динамо» повернуло орендованого гравця з «Карпат»
Валентин Рубчинський отримає ще один шанс в «Динамо»
фото: ФК Карпати

Львівський клуб відмовився викуповувати контракт Валентина Рубчинського

Півзахисник Валентин Рубчинський офіційно повернувся у «Динамо» після оренди у «Карпатах». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу львівського клубу.

У складі львівського клубу 24-річний хавбек виступав із березня. Орендна угода включала опцію викупу, яку «Карпати» не стали активувати. Сумарно у складі львів’ян Рубчинський провів 9 матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Валентин поїде на збори з київським «Динамо», де отримає шанс проявити себе й залишитися в команді Ігоря Костюка.

«Динамо» завершило сезон в УПЛ на підсумковій четвертій позиції і стало володарем Кубка України. Це дозволило команді Ігоря Костюка здобути путівку до кваліфікації Ліги Європи. «Карпати» посіли дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Нагадаємо, 12 червня частина гравців київського «Динамо» пройшла традиційний медогляд перед стартом тренувальних зборів. «Біло-сині» зібралися не в повному складі – футболісти, які залучалися до національної та молодіжної збірних України, пішли у відпустку пізніше, тому отримали можливість приєднатися до команди вже в ході передсезонної підготовки.

В клініці не було й легіонерів, які перебувають за межами України і пройдуть медогляд в Австрії, де проходитиме підготовка команди до нового сезону в Прем'єр-лізі та Лізі Європи.

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк розраховує на 36 футболістів, проте наразі невідомо, чи всі з них вирушать до Австрії

Склад «Динамо» на передсезонні збори:

  • Воротарі: Руслан Нещерет, В’ячеслав Суркіс, Денис Ігнатенко, Борис Манько
  • Захисники: Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, Владислав Захарченко, Максим Коробов, Навін Малиш, Денис Дикий
  • Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Олександр Яцик, Кирило Осипенко, Богдан Редушко, Роман Саленко, Олексій Гусєв, Шола Огундана, Валентин Рубчинський, Аліу Тіаре, Джастін Лонвейк, Анхель Торрес
  • Нападники: Матвій Пономаренко, Владислав Герич, Едуардо Герреро, Владислав Бленуцє

У суботу, 13 червня, динамівці проведуть на своїй клубній базі в Конча-Заспі перше після відпустки тренування, а наступного дня «біло-сині» вирушать на збір, де будуть готуватись до старту в Лізі Європи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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