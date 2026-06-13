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Бекхем отримав власну зірку на Голлівудській алеї слави перед стартом Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Бекхем отримав власну зірку на Голлівудській алеї слави перед стартом Чемпіонату світу
Девід Бекхем до цього отримав ще одну престижну відзнаку – Орден Британської імперії
фото: BBC

Тепер легенда світового футболу може називати себе справжньою голлівудською зіркою

Старту домашнього для США Чемпіонату світу з футболу передувала вагома подія: легендарний ексфутболіст Девід Бекхем отримав свою зірку на Алеї слави у Голлівуді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Важлива відзнака для Бекхема

Усього за кілька годин до стартового свистка матчу США – Парагвай на Голлівудському бульварі розгорнули символічну зелену доріжку у вигляді футбольного газону. Свою зірку під каліфорнійським сонцем відкрив 51-річний екс-капітан збірної Англії, а нині успішний бізнесмен і співвласник клубу «Інтер Маямі» Девід Бекхем.

«Я завжди був мрійником, але ніколи б не подумав, що такої честі удостоїться англійський футболіст із робітничого класу, як я, – зворушливо зізнався Бекхем під час церемонії. – Дуже символічно бути тут саме сьогодні, коли США готуються до старту Чемпіонату світу 2026. Це потужний момент, щоб усвідомити, як спорт, який я так люблю, виріс у цій країні за останні три десятиліття».

Підтримати Девіда прийшла його дружина Вікторія Бекхем, а також його близький друг, голлівудський актор Том Круз. Зірковий актор виступив із промовою, назвавши шлях Бекхема справжньою голлівудською історією наполегливості. Круз наголосив, що переїзд англійця до «Лос-Анджелес Галаксі» у 2007 році назавжди змінив правила гри у США: «Люди, які ніколи в житті не дивилися соккер, раптом отримали для цього чудову причину».

Збір зірок перед стартом турніру

Одразу після церемонії Бекхем і Круз вирушили на «Лос-Анджелес Стедіум», де перед грою відбулася грандіозна церемонія відкриття в лос-анджелеському стилі. На величезних екранах транслювали знаменитий напис Hollywood, а на полі навколо гігантського кубка світу танцювали сотні перформерів. Музичний тон святу задавали виступи Future, Tyla, Anitta та К-pop зірка Lisa, а справжнім вибухом став вихід на сцену Кеті Перрі.

На трибунах стадіону журналісти помітили неймовірну кількість селебріті, серед яких були Леонардо Ді Капріо, Галлі Беррі, Роба Лоу, Оуена Вілсона та Періс Гілтон. Ба більше, Кеті Перрі після свого виступу дивилася футбол у компанії свого партнера – колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Політичний акцент події додав і Дональд Трамп. Хоча він не був присутній особисто, перед матчем він зателефонував збірній США по телефону, заявивши: «Я думаю, у вас є реальний шанс дійти до самого кінця. Просто хочу побажати вам успіху».

Нагадаємо, що Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером

Теги: спорт Інтер Девід Бекхем Том Круз Вікторія Бекхем Кеті Перрі

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