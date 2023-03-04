«Динамо» зазнало сенсаційної поразки у першому офіційному матчі року

Кияни поступилися петровському «Інгульцю» в 16-го турі української Прем'єр-ліги

Київське «Динамо» сенсаційно поступилося петровському «Інгульцю» в рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Лобановського завершився з рахунком 0:2.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обидва голи гості забили в першому таймі. На 12-й хвилині рахунок відкрив Олександр Козак, а перед перервою перевагу «Інгульця» подвоїв Володимир Одарюк.

У другому таймі киянам не вдалося переламати перебіг поєдинку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Динамо» (30 очок) залишилося на третьому місці в УПЛ. «Інгулець» (16 балів) піднявся на 11-ту сходинку.

У наступному турі біло-сині 12 березня зіграють із зимовим чемпіоном «Дніпром-1», а петровці днем раніше поміряються силами з «Металістом».

Раніше виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України.

Ротань готуватиме збірну України до поєдинку відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії. Гра пройде на стадіоні «Уемблі» 26 березня. На даний момент він є головним тренером відразу трьох професійних команд. 41-річний спеціаліст також очолює футбольний клуб «Олександрія» і молодіжну збірну України. За свою кар'єру в статусі головного тренера Руслан Ротань на момент призначення в національну збірну України провів 39 матчів, здобув 18 перемог.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, попереднім головним тренером збірної України був Олександр Петраков. Його контракт з національною командою закінчився в грудні 2022 року і УАФ прийняла рішення не продовжувати угоду.