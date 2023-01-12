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Петраков офіційно пішов із посади головного тренера збірної України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Петраков офіційно пішов із посади головного тренера збірної України
Під керівництвом Петракова збірна України провела 15 матчів
УАФ

Тренер очолював команду з листопада 2021 року

Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України з футболу. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

«Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним. Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас. Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!», – сказав Петраков після своєї відставки.

Тренер очолював команду з листопада 2021 року. Під керівництвом 65-річного спеціаліста збірна України провела 15 матчів, у яких здобула шість перемог за сім нічиїх та дві поразки. При цьому команда не змогла пробитися на ЧС-2022.

За інформацією низки ЗМІ, наступним головним тренером збірної може стати Сергій Ребров, який поки що залишається працювати в клубі «Аль-Айн».

Наступний офіційний матч національна команда проведе 26 березня у відборі на Євро-2022 проти Англії.

Теги: Збірна України Олександр Петраков НОВИНИ ФУТБОЛУ

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