Петраков офіційно пішов із посади головного тренера збірної України

Тренер очолював команду з листопада 2021 року

Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України з футболу. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

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«Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним. Дякуємо нашим найкращим у світі уболівальникам за те, що палко й щиро підтримували й вірили в нас. Я залишаюся найпалкішим уболівальником збірної України! Слава Україні!», – сказав Петраков після своєї відставки.

Тренер очолював команду з листопада 2021 року. Під керівництвом 65-річного спеціаліста збірна України провела 15 матчів, у яких здобула шість перемог за сім нічиїх та дві поразки. При цьому команда не змогла пробитися на ЧС-2022.

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За інформацією низки ЗМІ, наступним головним тренером збірної може стати Сергій Ребров, який поки що залишається працювати в клубі «Аль-Айн».

Наступний офіційний матч національна команда проведе 26 березня у відборі на Євро-2022 проти Англії.