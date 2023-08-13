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Роналду поставив новий рекорд в Instagram

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Роналду поставив новий рекорд в Instagram
Португалець має найбільшу аудиторію в Instagram
фото з відкритих джерел

Позначку в 500 млн підписників футболіст подолав у листопаді минулого року

Нападник «Аль-Насра» Кріштіану Роналду побив свій попередній рекорд. Кількість підписників на Instagram-акаунті футболіста сягнула 600 млн.

Кількість підписників на Instagram-акаунті Роналду сягнула позначки в 600 млн
Кількість підписників на Instagram-акаунті Роналду сягнула позначки в 600 млн
фото: скріншот з соцмереж

Португалець має найбільшу аудиторію у цій соцмережі. Зазначимо, що позначку в 500 млн підписників футболіст подолав у листопаді минулого року.

Раніше з’явилася інформація, що один рекламний пост на його сторінці в Instagram коштує $3,234 млн.

Нагадаємо, вчора Роналду виграв перший трофей з «Аль-Насром» – арабську Лігу Чемпіонів, обігравши в фіналі «Аль-Хілаль» (2:1). Кріштіану відзначився в цій грі дублем, і в підсумку з шістьма голами став найкращим бомбардиром турніру.

До слова, «Аль-Хілаль» та «Парі Сен-Жермен» домовились про трансфер бразильського нападника Неймара.

Теги: соцмережі Instagram Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ навколофутбол

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