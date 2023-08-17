«Динамо» перемогло «Аріс» та вийшло до плей-оф відбору Ліги конференцій

В підсумковому матчі третього раунду відбору, київське «Динамо» переграло «Аріс» з рахунком 6:5

«Динамо» пройшло до наступного етапу відбору Ліги конференцій УЄФА, де їх чекає матч проти переможця пари «Бешикташ» - «Нефтчі». Про це інформує офіційний сайт «Аріса».

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В підсумковому матчі третього раунду відбору, київське «Динамо» переграло «Аріс» із грецьких Салонік у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА у серії післяматчевих пенальті з рахунком 6:5. У першому матчі у Греції «Динамо» поступилося з рахунком 1:0.

Після першого поєдинку, де гравці «Аріса» виграли з мінімальною перевагою, у «Динамо» була необхідність забити хоча б один гол для збереження шансів на продовження у єврокубковому турнірі.

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Попри те, що грецька команда активно атакувала в першому таймі, на 39-й хвилині «Аріс» відкрив рахунок в матчі голом Лорена Морона. Однак перед перервою «Динамо» встигло відповісти, і на 45-й хвилині Назарій Волошин відзначився голом.

Після перерви кияни стали більш активними в атаці, здійснивши у другому таймі шість ударів по воротах суперника. Зусилля команди були винагороджені, і на 85-й хвилині Олександр Караваєв приніс «Динамо» вперед.

Навіть після додаткового часу рахунок залишався нічийним, тому переможець був визначений у серії пенальті. Доля протистояння визначилась в серії пенальті – 6:5 на користь Динамо.

Раніше повідомлялося, що перший матч київського «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій із грецьким «Арісом» викликав стурбованість у керівництва Європейського футбольного союзу (УЄФА). У штаб-квартирі організації в Ньоні дійшли висновку, що у Салоніках пройде поєдинок підвищеної небезпеки.



